Una noche de ballet bajo la luna con “El Cisne Negro”

Así se vive la reinterpretación contemporánea de El lago de los cisnes entre candelabros, arte urbano, bailes en el agua y emoción pura

Febrero 17, 2026 • 
Tania Franco
Cortesía.

Ser testigo de: “El Cisne Negro” en el Castillo de Chapultepec es una experiencia que trasciende el ballet tradicional. Con la luna como testigo y un candelabro iluminando la escena, la temporada 2026 convierte este espacio emblemático en un escenario vivo donde la danza, la arquitectura y la atmósfera nocturna se funden para crear una velada verdaderamente mágica.

Cortesía.

Una propuesta innovadora

La propuesta es una reinterpretación libre y contemporánea de El lago de los cisnes, narrada desde la perspectiva del Cisne Negro. Bajo la dirección y coreografía de Rodrigo González, la obra se adentra en una lectura más oscura, humana y emocional del clásico, rompiendo con la estética convencional para explorar la dualidad, la fragilidad y la fuerza del personaje central.

Cortesía

El resultado es una puesta en escena donde tradición y vanguardia se encuentran de forma orgánica. El arte urbano se integra al discurso coreográfico, potenciando la narrativa y aportando una carga visual que refuerza la tensión entre lo bello y lo fracturado, lo etéreo y lo terrenal.

Nitzarindani_Vega_Hernandez

Las funciones se realizarán del 12 de febrero al 8 de marzo de 2026, con presentaciones jueves, viernes y sábados a las 20:00 horas, y domingos a las 19:00 horas. Concebido especialmente para el entorno del Castillo, cada función es irrepetible y convierte al espectador en parte de una experiencia escénica total.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
