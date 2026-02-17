Una noche de ballet bajo la luna con “El Cisne Negro”

Ser testigo de: “El Cisne Negro” en el Castillo de Chapultepec es una experiencia que trasciende el ballet tradicional. Con la luna como testigo y un candelabro iluminando la escena, la temporada 2026 convierte este espacio emblemático en un escenario vivo donde la danza, la arquitectura y la atmósfera nocturna se funden para crear una velada verdaderamente mágica.

Una propuesta innovadora

La propuesta es una reinterpretación libre y contemporánea de El lago de los cisnes, narrada desde la perspectiva del Cisne Negro. Bajo la dirección y coreografía de Rodrigo González, la obra se adentra en una lectura más oscura, humana y emocional del clásico, rompiendo con la estética convencional para explorar la dualidad, la fragilidad y la fuerza del personaje central.

Cortesía

El resultado es una puesta en escena donde tradición y vanguardia se encuentran de forma orgánica. El arte urbano se integra al discurso coreográfico, potenciando la narrativa y aportando una carga visual que refuerza la tensión entre lo bello y lo fracturado, lo etéreo y lo terrenal.

Las funciones se realizarán del 12 de febrero al 8 de marzo de 2026, con presentaciones jueves, viernes y sábados a las 20:00 horas, y domingos a las 19:00 horas. Concebido especialmente para el entorno del Castillo, cada función es irrepetible y convierte al espectador en parte de una experiencia escénica total.