México se roba las miradas en la FITUR 2026 y se posiciona como potencia turística mundial

La participación de México en la FITUR parte de las estrategias para colocarse como el quinto país más visitado del mundo.

Enero 26, 2026 • 
Jose Oliva/Europa Press via Getty Images

México se instaló como País Socio y protagonista principal en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, que regresó con una nueva edición para consolidar su estatus como el evento líder del sector turístico a nivel global. Los pabellones del recinto ferial IFEMA MADRID abrieron sus puertas para recibir a los profesionales del turismo y al público general en un encuentro donde se presentaron las últimas tendencias y novedades de la industria.

México exhibe la riqueza cultural de sus 32 estados por todo Madrid

Josefina Rodríguez Zamora, Secretaria de Turismo del Gobierno de México, encabezó el corte de listón del Pabellón de México en FITUR 2026, marcando el inicio oficial de la participación del país como protagonista en una de las ferias de turismo más importantes del mundo. Su presencia refrendó el compromiso de México por fortalecer su proyección internacional y mostrar al mundo la riqueza cultural, natural y gastronómica de sus 32 estados.

En esta 46ª edición, México presentó la exposición más grande de su historia en la feria, donde se vió reflejado el potencial turístico de los 32 estados de la República. Durante los días del evento, la cultura mexicana cobró vida a través de activaciones artesanales, degustaciones de bebidas típicas, numerosos bailes como la Danza de los Viejitos de Michoacán y stands con decoraciones típicas de cada estado, llevando el alma de México a cada rincón.

“Ser País Socio de FITUR 2026 representa una oportunidad estratégica para posicionar a México como una potencia turística global, destacar su riqueza cultural, natural y gastronómica, así como proyectar nuevas rutas y destinos emergentes ante profesionales del sector, inversionistas, medios de comunicación internacionales y turistas”, destaca Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo de México.

Otras de las personalidades destacadas a la FITUR 2026 fueron los Reyes de España, quienes realizaron una visita al pabellón de México y saludaron a integrantes de una comitiva de Pueblos Originarios de Campeche, Oaxaca, Nayarit, Guerrero y Chihuahua.

“Los Pueblos Originarios son embajadores turísticos y protagonistas, como reflejo de un modelo de turismo comunitario que comparte con orgullo su cultura, saberes y sabores, con respeto y en armonía con la naturaleza. Bajo esta visión, se realizó la inauguración oficial de FITUR, con una visita de SS. MM Los Reyes de España a quienes mostramos nuestra grandeza, y por qué México está de moda”, escribió la Secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, en sus redes sociales.

Official Opening Of The 46th International Tourism Trade Fair (fitur)

Crédito: Jose Oliva/Europa Press via Getty Images

El Oso y el Madroño se visten de cultura mexicana

Asimismo, en el marco de la FITUR 2026, México consolidó su presencia cultural en Madrid con la inauguración de la escultura El Oso y el Madroño, una recreación del artista mexicano César Menchaca, presentada por la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, en la Puerta del Sol.

La pieza, uno de los símbolos heráldicos más reconocidos de la capital española, fue reinterpretada desde el arte wixárika (huichol) mediante una técnica mixta que integra tradición indígena y lenguaje contemporáneo, para conmemorar el hermanamiento cultural entre Nayarit (México) y Madrid.

Finalmente, este año se incorporaron 18 países a FITUR 2026, procedentes sobre todo de África y Asia-Pacífico, regiones que, según ONU Turismo, lideraron el crecimiento mundial. Entre los nuevos destinos participantes, se encuentran Abu Dabi, Dubái, Zanzíbar y regiones de Alemania y Reino Unido, entre otros.

Sin duda, la apertura de puertas al público en general transforma la feria en una gran fiesta del turismo, con numerosas actuaciones de música, degustaciones, jornadas de activaciones, talleres y concursos, entre otras actividades.

Para conocer más detalles puedes visitar el sitio web oficial.

Timothée Chalamet hace historia en los Premios Oscar
La estrella estadounidense se convierte en el hombre más jóven en lograr tres nominaciones a Mejor Actor en los Premios Óscar
Enero 22, 2026
 · 
Vanessa Villalba Alcocer
Paris Fashion Week 2026 y la nueva narrativa de tendencias para el vestir masculino
Enero 25, 2026
Diego Luna y Karla Souza protagonizan la nueva película México 86
Enero 22, 2026

