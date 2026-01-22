Timothée Chalamet hace historia en los Premios Oscar

Este año, Timothée Chalamet ha alcanzado un nuevo hito en su carrera gracias a su papel protagonista en Marty Supreme. El actor fue nominado al Óscar como Mejor Actor por su actuación en la cinta, y con este reconocimiento, se convirtió en el actor más joven en lograr tres nominaciones en esta categoría antes de los 31 años.

Además, Chalamet suma una nominación adicional como productor de la película, ya que Marty Supreme también compite por Mejor Película, con el actor figurando entre los productores nominados.

Antes de la nominación al Óscar, la actuación de Timothée en esta película ya le había valido algunos de los premios más importantes de la temporada:



Ganador del Golden Globe 2026 a Mejor Actor en Comedia o Musical.

Ganador del Critics' Choice Award a Mejor Actor.

Estos reconocimientos han reforzado su posición como uno de los favoritos para llevarse el Óscar a Mejor Actor.

Pero, ¿cómo inició?, ¿en qué otras películas ha participado? y ¿por cuáles actuaciones ha sido nominado al Óscar?

Inicios y primer gran reconocimiento

Aunque comenzó con pequeños papeles en el cine y televisión, su gran salto llegó en 2017 con “Call Me by Your Name”, donde interpretó a Elio Perlman. Su actuación, profundamente emocional y contenida, le valió su primera nominación al Óscar como Mejor Actor, convirtiéndose en uno de los nominados más jóvenes en la historia de la categoría.

Casi 10 años después, en 2025 fue nominado por segunda vez a Mejor Actor gracias a su interpretación del ícono músical Bob Dylan en la película “A Complete Unknown”. Con el paso de los años, Chalamet ha ido ganando el reconocimiento tanto de la Academia como del público, consolidándose como uno de los actores más serios y talentosos de su generación.

Otras películas clave y personajes importantes



Lady Bird - Con el papel secundario de Kyle Scheible, reforzó su presencia en el cine independiente.

Beautiful Boy - Interpretó a Nic Sheff, un joven que lucha contra la adicción; una actuación intensa que le dio nominaciones al Golden Globe, BAFTA y SAG.

Little Women - Su versión moderna y compleja de Laurie fue una de las más comentadas por la crítica.

Dune y Dune: Part Two - Como Paul Atreides, lideró de las sagas más ambiciosas del cine reciente, consolidándose como protagonista de alto calibre.

Wonka - Dio vida a una versión joven y encantadora de Willy Wonka, demostrando su versatilidad en el cine comercial y musical.

Más allá de su talento y atractivo, Timothée Chalamet ha conquistado al público por su carisma, cercanía con sus fans y la pasión con la que da vida a cada uno de sus personajes, confirmando que su historia con los Premios Óscar apenas comienza.