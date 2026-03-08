Revista
Entretenimiento

Kylian Mbappé y Ester Expósito estarían estrenando romance; fueron captados juntos en París

El futbolista del Real Madrid y la actriz española salieron a cenar en un exclusivo restaurante parisino, donde se mostraron en actitud cariñosa y cercana durante toda la velada

Marzo 08, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Reportes recientes indican que Mbappé y Expósito fueron captados saliendo juntos de un lujoso hotel en la capital francesa, lo que ha llevado a muchos a calificar esta unión como el posible “romance del año”.

Usuarios en redes sociales han reaccionado a la noticia con entusiasmo, además de que se han viralizado capturas de pantalla de los likes que ambos han intercambiado en el pasado, interpretándolos como señales tempranas de su conexión.

Cabe recordar que el delantero del Real Madrid siempre ha sido muy reservado con su vida sentimental, sin embargo, se le ha vinculado con varias figuras del modelaje. Su relación más comentada fue con Inés Rau, una modela francesa que hizo historia como la primera mujer transgénero. Además, fue vinculado sentimentalmente con la modelo belga Rose Bertram después del mundial de 2022.

Por su parte, la española Ester Expósito terminó a finales de 2023 con Nicolás Furtado, con quien estuvo durante dos años aproximadamente. También fue pareja del actor mexicano Alejandro Speitzer, entre 2019 y 2021. Ambos se conocieron durante el rodaje de la serie Alguien tiene que morir. Su primer novio público, con quien compartió créditos en la serie Élite, fue Álvaro Rico. Su romance duró de 2018 a 2019.

