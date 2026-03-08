Michael Jackson enfrenta una nueva demanda a casi 17 años de su muerte

Fue presentada una denuncia con fecha del 27 de febrero ante el Tribunal Federal del Distrito Central de California. En ella, Edward, Dominic, Marie-Nicole y Aldo Cascio, alegan que Michael Jackson se habría aprovechado de su familia para acercarse a su familia y posteriormente a ellos. Explican que Jackson utilizaba algunas frases o códigos para tener encuentros, en los que les ponía bebidas alcohólicas así como alguna sustancia ilícita. Los cuatro aseguran que además de tocamientos indebidos, el intérprete los obligaba a guardar silencio.

Los Cascio y Michael Jackson se conocieron en la década de los 80, tiempo en el que el padre de la familia trabajaba en el hotel Helmsley Palace de Nueva York. El cantante era cliente frecuente del hotel, lo que hizo que entre el señor y él se creara una amistad que pronto se extendió a sus hijos, a quienes llevaba de viaje, acompañaba en días especiales para la familia y los invitó a algunos eventos musicales.

La familia visitó el rancho Neverland, propiedad de Michael Jackson, donde habría tenido algunos encuentros con los menores. Incluso mencionan propiedades de Elizabeth Taylor en Sauiza o de Elton John en Reino Unido.

Los representantes legales del cantante negaron las acusaciones y calificaron las demandas como una forma de sacar provecho económico a costa de Michael Jackson.

El artista falleció el 25 de junio de 2009, a los 50 años, pero sigue generando debate, mientras su legado musical sigue siendo uno de los más rentables de la industria.