Él fue el primer novio mexicano de Emma Watson y así fue su historia de amor

La actriz británica mundialmente conocida por interpretar a Hermiore Granger en la saga de Harry Potter tuvo una relación con Roberto Aguirre

Marzo 06, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Qué fue de Roberto Aguirre, el exnovio mexicano de Emma Watson

Aunque la actriz Emma Watson ha mantenido su vida sentimental con discreción, recientemente se reveló que está saliendo con el empresario Gonzalo Hevía, sin embargo, no ha sido su primer novio mexicano, ya que en años anteriores tuvo un romance con el actor y productor mexicano Roberto Aguirre, quien conoció a Watson cuando ambos eran muy jóvenes en la década de los 2000, durante la filmación de Harry Potter and the Goblet of Fire.

La historia comenzó cuando Aguirre trabajaba como asistente de producción en el set de la cuarta película de Harry, en aquel entonces, Emma tenía 15 años y ya era estrella internacional gracias al éxito de la saga cinematográfica.

De acuerdo con varios reportes, el joven mexicano coincidía frecuentemente con el elenco durante el rodaje. Fue en ese ambiente de trabajo donde surgió una amistad cercana con la actriz británica.

Durante años fueron vistos juntos, aunque su relación nunca se confirmó de manera oficial por Watson, medios internacionales señalaron que la amistad evolucionó a romance años después, cuando Aguirre ya iniciaba su carrera como actor en Estados Unidos.

En 2015, fueron fotografiados juntos en varias ocasiones en Los Ángeles, caminando y conversando con naturalidad.

