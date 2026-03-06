El libro de memorias de Eric Dane se publicará a finales de este año

El libro póstumo del actor, mejor conocido por sus papeles en Grey’s Anatomy y Euphoria, Eric Dane será publicado el 3 de noviembre por The Open Field, un sello de Penguin Random House fundado por María Shriver.

Eric Dane reveló públicamente 10 meses antes de su muerte que le habían diagnosticado escleroris lateral amiotrófica, también conocida como ELA o enfermedad de Lou Gehrig.

De acuerdo con su editor, el actor continuó trabajando en el manuscrito hasta poco antes de morir. Elric estaba decidido a dejar un mensaje para su familia, según una declaración publicada por la editorial. “Me dijo que quería que su familia supiera cuánto los amaba y quería dejarles una historia de la que pudieran estar orgullosos”, dijo.

“Quería que sus hijas y lectores conocieran estas palabras. Publicarlas como estaba previsto le permite seguir hablando, con sus propia voz, con la claridad y la valentía que lo definieron”.

El editor describió las memorias como, “una obra profundamente personal, que refleja la vida de Eric, incluida la familia, la sobriedad, la paternidad y la vida como una enfermedad terminal”.

Antes de morir, Eric Dane explicó, “me despierto cada mañana y recuerdo inmediatamente que esto es real -esta enfermedad, este desafío- y es exactamente por eso que estoy escribiendo este libro. Quiero capturar los momentos que me formaron: los días hermosos, los difíciles, los que nunca di por sentado, para que, al menos, las personas que lo lean recuerden lo que significa vivir con el corazón. Si compartir esto ayuda a alguien a encontrarle sentido a su día a día, entonces vale la pena contar mi historia”.

La sinopsis oficial de la autobiografía afirma que el libro”, captura todo, desde el esfuerzo de sus primeros años en Hollywood y la paz de la sobriedad duramente ganada hasta la profunda claridad que llegó con su diagnóstico de ELA”.