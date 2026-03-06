Revista
Entretenimiento

El libro de memorias de Eric Dane se publicará a finales de este año

El actor que falleció el 19 de febrero a los 53 años, completó un manuscrito poco antes de morir, que en unos meses se publicará como My Book of Days: A Memoir in Moments

Marzo 06, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
eric-dane-libro.jpeg

El libro póstumo del actor, mejor conocido por sus papeles en Grey’s Anatomy y Euphoria, Eric Dane será publicado el 3 de noviembre por The Open Field, un sello de Penguin Random House fundado por María Shriver.

Eric Dane reveló públicamente 10 meses antes de su muerte que le habían diagnosticado escleroris lateral amiotrófica, también conocida como ELA o enfermedad de Lou Gehrig.

De acuerdo con su editor, el actor continuó trabajando en el manuscrito hasta poco antes de morir. Elric estaba decidido a dejar un mensaje para su familia, según una declaración publicada por la editorial. “Me dijo que quería que su familia supiera cuánto los amaba y quería dejarles una historia de la que pudieran estar orgullosos”, dijo.

“Quería que sus hijas y lectores conocieran estas palabras. Publicarlas como estaba previsto le permite seguir hablando, con sus propia voz, con la claridad y la valentía que lo definieron”.

El editor describió las memorias como, “una obra profundamente personal, que refleja la vida de Eric, incluida la familia, la sobriedad, la paternidad y la vida como una enfermedad terminal”.

Antes de morir, Eric Dane explicó, “me despierto cada mañana y recuerdo inmediatamente que esto es real -esta enfermedad, este desafío- y es exactamente por eso que estoy escribiendo este libro. Quiero capturar los momentos que me formaron: los días hermosos, los difíciles, los que nunca di por sentado, para que, al menos, las personas que lo lean recuerden lo que significa vivir con el corazón. Si compartir esto ayuda a alguien a encontrarle sentido a su día a día, entonces vale la pena contar mi historia”.

La sinopsis oficial de la autobiografía afirma que el libro”, captura todo, desde el esfuerzo de sus primeros años en Hollywood y la paz de la sobriedad duramente ganada hasta la profunda claridad que llegó con su diagnóstico de ELA”.

Eric Dane
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Selena-Gómez-y-Benny-Blanco.jpg
Entretenimiento
Selena Gomez convirtió su Close Friends en la lista más exclusiva (y pública) del año
Marzo 05, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
mana-retira-colaboracion-con-nicky-jam.jpg
Entretenimiento
Maná arranca la segunda etapa de Vivir Sin Aire Tour en Nueva York con dos shows agotados
Marzo 05, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Hailey-Bieber-habla-sobre-su-embarazo.jpg
Entretenimiento
Hailey Bieber habló sobre las dificultades que enfrentó cuando esperaba a su hijo
Marzo 05, 2026
 · 
Vanessa Villalba Alcocer
britney-spears-detenida.jpg
Entretenimiento
Britney Spears fue detenida en California por conducir bajo los efectos del alcohol
Marzo 05, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Test: ¿Qué tanto sabes de "The Crown"?
Entretenimiento
Test: ¿Qué tanto sabes de “The Crown”?
Octubre 25, 2020
 · 
Caras
emma-watson-gonzalo-hevia.jpeg
Entretenimiento
Se revela el romance de Emma Watson y el empresario mexicano Gonzalo Hevía Baillères
El empresario mexicano está saliendo con la actriz británica y aunque su relación no ha sido confirmada, salieron a la luz fotos de ellos juntos
Marzo 04, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
benny blanco selena gomez
Entretenimiento
Selena Gomez sorprende al besar los pies de Benny Blanco y el momento se vuelve viral
Durante una conversación relajada en podcast, la cantante protagonizó un gesto inesperado hacia su prometido que desató reacciones en redes sociales
Marzo 04, 2026
 · 
Tania Franco
¿Cuándo inicia la preventa para los conciertos de Bruno Mars en México 2026?
Entretenimiento
¿Cuándo inicia la preventa para los conciertos de Bruno Mars en México 2026?
El cantante se presentará en el Estadio GNP Seguros de CDMX los días 3, 4, 7 y 8 de diciembre como parte de su gira “The Romantic Tour”
Marzo 05, 2026
 · 
Tania Franco