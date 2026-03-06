Revista
Las palabras de Timothée Chalamet sobre el ballet y la ópera que desataron polémica

Las palabras del actor generaron reacciones en la comunidad artística; el bailarín mexicano Isaac Hernández también respondió en redes

Marzo 06, 2026 • 
Tania Franco
timothée chalamet

Getty Images.

Timothée Chalamet se encuentra en el centro de una conversación en redes sociales después de que un comentario suyo sobre el ballet y la ópera provocara críticas dentro del mundo de las artes escénicas. Durante una charla pública con Matthew McConaughey sobre el futuro del cine y la experiencia en salas, el actor mencionó estas disciplinas como ejemplos de artes que —según dijo— a veces se intentan mantener vigentes aun cuando el interés del público ha cambiado.

Y no quiero trabajar en ballet u ópera, o en cosas donde es como: “oye, mantengamos esto con vida”, aunque en realidad ya a nadie le importe.
Timothée Chalamet.

La frase rápidamente generó debate entre artistas y seguidores de la cultura clásica, quienes defendieron la relevancia histórica y artística de estas disciplinas. Para muchos, el comentario reflejó una visión limitada sobre el papel que el ballet y la ópera continúan teniendo en la escena cultural internacional.

Entre quienes reaccionaron estuvo el bailarín mexicano Isaac Hernández, considerado uno de los artistas de ballet más destacados de su generación. El primer bailarín, que ha llevado el nombre de México a escenarios de todo el mundo, compartió en sus historias de Instagram el video donde el actor dio su opinión, seguido de memes reaccionando con incredulidad.

La conversación ha abierto un debate más amplio sobre el lugar que ocupan las artes escénicas tradicionales en la cultura contemporánea y cómo conviven con la industria del cine y el entretenimiento actual. Mientras tanto, la discusión sigue creciendo en redes sociales, donde artistas y espectadores continúan defendiendo el valor del ballet y la ópera en el panorama cultural global.

