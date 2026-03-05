Carlos Rivera lanza su nuevo disco “Vida México”

Carlos Rivera busca proyectar la riqueza cultural de México frente a un contexto internacional complejo, durante la presentación de su álbum totalmente dedicado al mariachi dijo que apuesta por llevar “música y vida”, como una forma de invitar a conocer la parte hermosa de nuestro país.

“Estoy cantando canciones tradicionales de nuestro México y las voy a llevar por todos lados porque es un orgullo enorme. Mi compromiso es que estas canciones sigan vivas a lo largo de las nuevas generaciones”, dijo.

“Siento que al final hay personas que siempre vamos a querer ver la parte hermosa de nuestro país, porque para lo otro ya hay muchas fuentes donde lo puedes encontrar y que siempre inspirar cosas buenas es como lo mejor que podemos hacer como personas”, añadió Carlos Rivera.

Cabe mencionar que por los 100 años del recinto, el artista fue inmortalizado en un mural del mítico salón junto a grandes estrellas de la música mexicana como Pedro Infante, Juan Gabriel, Vicente Fernández y Lucha Villa. En la pintura aparte portando un zarape blanco, hecho por una familia de artesanos de Huamantla, adornado por flores de cempasúchil y las tradicionales alfombras de Día de Muertos.

La nueva música con 15 temas inéditos y una canción adicional estará disponible en plataformas digitales a partir de hoy, antes de su presentación en la Plaza de Toro México el 9 de mayo.