Carlos Rivera aparece por sorpresa en concierto de Il Volo y estrenan canción en el Auditorio Nacional

El público del Auditorio Nacional vivió uno de los momentos más emotivos de la noche cuando Carlos Rivera apareció como invitado sorpresa durante el concierto del trío italiano Il Volo, celebrado el 3 de marzo de 2026 en Ciudad de México.

La inesperada participación del intérprete mexicano desató la ovación del público cuando subió al escenario para compartir micrófono con Piero Barone, Ignazio Boschetto y Gianluca Ginoble, con quienes interpretó por primera vez en este recinto la canción “Cuerpo sin alma”. Una colaboración musical estrenada en la noche mágica del Auditorio Nacional.

Visiblemente emocionados por la presencia del artista mexicano, los integrantes de Il Volo le dedicaron unas palabras frente al público: “¡Gracias por venir! ¡Qué lindo tenerte acá con nosotros! Esa es tu casa, ¿no? El Auditorio Nacional es tu casa. Gracias por recibirnos.”

La velada se convirtió así en un encuentro especial entre dos proyectos musicales que comparten una pasión por las grandes voces y las interpretaciones emotivas, dejando una escena memorable para los fans que llenaron el recinto capitalino.