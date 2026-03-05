Harry Styles habla de la muerte de Liam Payne: “Perder a un amigo así es increíblemente difícil”

La muerte de Liam Payne, ocurrida el 16 de octubre de 2024 en Buenos Aires, conmocionó al mundo de la música y a millones de fans de One Direction. A más de un año del trágico accidente en el que el cantante perdió la vida a los 31 años tras caer desde el balcón de un hotel en el barrio de Palermo, Harry Styles habló por primera vez públicamente sobre cómo vivió la pérdida de su amigo.

Karwai Tang/WireImage

El intérprete británico confesó que incluso hoy le resulta difícil abordar el tema. Con total transparencia, incluso la idea de hablar de esto es algo con lo que todavía lucha, expresó al recordar los momentos posteriores al fallecimiento de Payne.

Hubo un periodo después de que él falleció en el que realmente me costó reconocer lo extraño que es que otras personas, de alguna manera, sientan que tienen parte de tu duelo. Harry Styles.

El cantante también reflexionó sobre la presión que pueden sentir las figuras públicas al expresar su tristeza.

Durante la conversación, Styles recordó a Payne como una persona profundamente noble.

Dave J Hogan

Tengo sentimientos muy profundos por la muerte de mi amigo y, de repente, eres consciente de que quizá hay un deseo de otras personas de que expreses ese dolor de cierta manera, o que si no lo haces, entonces parece que no estás sintiendo lo que realmente sientes. Harry Styles.

Para él, la pérdida también se convirtió en un momento de introspección personal. “Fue un momento muy importante para mirar mi vida y preguntarme: ¿qué quiero hacer con mi vida?, ¿cómo quiero vivirla?”, compartió.

Y es que es muy difícil perder a un amigo. Es difícil perder a cualquier amigo, pero es especialmente difícil perder a un amigo que era tan parecido a ti en muchos sentidos. Yo veía a alguien con el corazón más amable, alguien que solo quería ser grande y hacer cosas buenas. Harry Styles.

Instagram @onedirection

El legado de Liam Payne también está inevitablemente ligado al fenómeno global que fue One Direction, una de las boy bands más exitosas del siglo XXI. Con millones de discos vendidos, giras mundiales agotadas y una generación de fans marcada por su música, el grupo dejó una huella imborrable en el pop contemporáneo.

Creo que la mejor manera de honrar a los amigos que fallecen es vivir tu vida al máximo. Era una persona muy especial… y es realmente triste. Harry Styles.

Para Harry Styles, recordar a Payne también implica reconocer ese camino que compartieron desde la adolescencia hasta convertirse en estrellas internacionales. Más allá de los escenarios y el éxito, el cantante británico lo recuerda como un amigo con “el corazón más amable”, alguien que solo quería hacer cosas grandes.