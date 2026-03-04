Revista
Murió Ana Luisa Peluffo, actriz de la época de oro del cine mexicano

La familia de Ana Luisa compartió que la actriz falleció en Jalisco a los 96 años

Marzo 04, 2026 
Diana Laura Sánchez
El deceso de la leyenda del cine de oro mexicano, Ana Luisa Peluffo, fue confirmado a través de un breve comunicado, en el que además aseguran que ya realizaron los servicios funerarios de la actriz de forma íntima.

“Falleció en paz, en su rancho en Tapatitlán de Morelos, Jalisco, acompañada por sus seres queridos. Durante sus últimos años vivió con serenidad, rodeada de cuidado y cercana a su hijo. Los servicios funerarios se realizaron de manera íntima y privada, en apego a su voluntad”, expresó la familia.

Ana Luisa Peluffo tuvo una trayectoria destacada que abarcó más de 70 años y participó en más de 200 películas y producciones televisivas. Nacida en Querétaro, México, se consolidó como una figura clave del entretenimiento nacional desde finales de la década de 1940 hasta su retiro en 2014.

Su debut en la pantalla grande fue en el filme estadounidense Tarzan and the Mermaids en 1948, y poco después participó en el cine mexicano con producciones como La venenosa. Uno de los momentos que generó profunda polémica y debate social en su época fue por su papel en La fuerza del deseo en 1995, cinta en la que se le atribuye haber protagonizado el primer desnudo en la historia del cine mexicano.

A lo largo de su carrera, incursionó en distintos géneros, desde melodramas hasta comedias, cine de acción y producciones internacionales.

También destacó en la pantalla chica, con actuaciones en telenovelas populares y series de televisión. Además de su incursión en otras disciplinas artísticas como la danza y la pintura.

