Revista
Entretenimiento

Hijo de Cher fue arrestado por allanamiento y disturbios

Elijah Blue Allman, hijo menor de la cantante enfrenta problemas legales

Marzo 03, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
hijo-de-cher.jpeg

De acuerdo con información publicada por Enterteiment Weekly, el hijo de Cher fue arrestado en el estado de New Hampshire, por cargos de allanamiento y agresión el pasado viernes, cuando el también músico protagonizó un incidente violento en las instalaciones de la preparatoria St.Paul’s.

Elijah habría ingresado a una vivienda en Windham, lo que llevó a que una de las residentes se refugiara en un armario. Según el reporte, fue arrestado sin resistencia y no se reportaron objetos faltantes dentro de la vivienda, pero habría causado daños materiales estimados en 1,700 dólares a la puerta de la casa y cerca de 1,000 dólares a una alfombra, luego de que cayera un cigarro encendido.

Los reportes oficiales revelaron que las autoridades llegaron al centro educativo alrededor de las 18:51 horas, luego de recibir una llamada de alerta sobre un hombre que actuaba de manera hostil y causaba disturbios en el comedor. Al llegar al lugar, la policía identificó al individuo de 49 años, que fue detenido de inmediato por cargos de agresión simple, allanamiento, amenazas criminales y conducta desordenada.

Horas más tarde, Elijah, hijo único del matrimonio de Cher con el músico Gregg Allman, fue puesto en libertad tras pagar una fianza y quedó en espera de la lecura oficial de cargos ante el tribunal.

Cabe mencionar que en mayo de 2025, su esposa Marieangela King solicitó formalmente el divorcio después de 12 años, en medio de rupturas y reconciliaciones fallidas. Además, el arresto ocurre meses después de que Cher retirara una solicitud para obtener su tutela legal debido a que su hijo enfrentaba serios problemas de consumo de sustancias.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
