Revista
Personalidades

Quién es y a qué se dedica Gonzalo Hevía Baillères, el nuevo novio de Emma Watson

El empresario mexicano pertenece a la cuarta generación de la familia Baillères, una de las más influyentes en el país, que encabeza Grupo Bal

Marzo 04, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
gonzalo-hevia.jpeg

Gonzalo Hevía es nieto del fallecido Alberto Baillères, quien fuera el presidente de Grupo Bal, conglomerado que incluye a El Palacio de Hierro y GNP Seguros. Pertenece al sector empresarial mexicano, donde se ha desarrollado en el ámbito tecnológico, de logística y de inteligencia artificial.

Es fundador y CEO de HBeyond, una firma de inversión con presencia en Nueva York, Miami y CDMX enfocada en tecnologías transformadoras. Antes, impulsó INSAITE, una compañía de inteligencia artificial lanzada en 2019, que dos años después fue vendida, y fundó Lok, una empresa de logística de última milla que llegó a convertirse en la red de smart lockers más grande América Latina, alcanzando una valuación de 115 millones de dólares antes de fusionarse con Chazki en 2024.

Lee más aquí
emma-watson-gonzalo-hevia.jpeg
Entretenimiento
Se revela el romance de Emma Watson y el empresario mexicano Gonzalo Hevía Baillères
Marzo 04, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
hijo-de-cher.jpeg
Entretenimiento
Hijo de Cher fue arrestado por allanamiento y disturbios
Marzo 03, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
charles-leclerc-alexandra-boda-fotos.jpeg
Personalidades
Charles Leclerc y su esposa Alexandra publican las primeras fotos de su boda
Marzo 02, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez

Gonzalo Hevía asistió al Colegio Vista Hermosa y finalizó la educación básica en el Cumbres en 2013, antes de estudiar Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Entre 2015 y 2020, se desempeñó como Junior Board Representative en FEMSA.

De acuerdo con Forbes, el patrimonio de Alejandro Baillères Gual y familia, se estima en 14 mil 800 millones de dólares en 2025, ubicándose en el puesto 179 de las mayores fortunas globales.

Emma Watson Gonzalo Hevia Bailléres
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
cristiano-ronaldo-estudio-de-cine-independiente.jpg
Personalidades
Cristiano Ronaldo aumenta su fortuna con la compra del 25% del Almería, club español de segunda división
Marzo 03, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
alexandra-esposa-de-charles-leclerc-quien-es.jpeg
Personalidades
Quién es Alexandra Saint Mleux, la esposa de Charles Leclerc
Febrero 28, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Karla Souza, orgullo mexicano que conquista Hollywood y el streaming global
Personalidades
Karla Souza, orgullo mexicano que conquista Hollywood y el streaming global
Febrero 23, 2026
 · 
Tania Franco
Eric Dane y el mensaje que dejó a sus hijas antes de morir
Personalidades
Eric Dane y el mensaje que dejó a sus hijas antes de morir
Febrero 20, 2026
 · 
Tania Franco
Olivia Peralta
Personalidades
¡Olivia Peralta y Justin Morgan se han comprometido!
Abril 27, 2019
 · 
Caras
quien-es-novio-de-tania-ruiz-alejandro-bailleres.jpeg
Personalidades
Alejandro Baillères, el empresario que conquistó el corazón de Tania Ruiz
Presidente del poderoso Grupo BAL y filántropo, el nuevo romance de la modelo con Baillères abre un capítulo de amor y poder en el jet‑set mexicano
Julio 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Tiziano-Gravier-Mazza-en-Juegos-Olimpicos-Invierno-2026.jpg
Personalidades
El hijo de la supermodelo Valeria Mazza, Tiziano Gravier, compite en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026
El esquiador alpino profesional continúa representando a Argentina en competencias internacionales, esta vez haciendo su debut en los Juegos Olímpicos
Febrero 05, 2026
 · 
Vanessa Villalba Alcocer
ale-rubio..png
Personalidades
Ale Rubio, empodera en la industria del wellness dejando atrás la exigencia de los cuerpos ideales
En una industria que durante años estuvo dominada por la exigencia, los cuerpos ideales y las fórmulas universales, Ale Rubio decidió tomar un camino distinto, más honesto, humano y profundamente alineado con la realidad de quienes buscan bienestar sin extremos
Febrero 13, 2026