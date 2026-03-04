Quién es y a qué se dedica Gonzalo Hevía Baillères, el nuevo novio de Emma Watson

Gonzalo Hevía es nieto del fallecido Alberto Baillères, quien fuera el presidente de Grupo Bal, conglomerado que incluye a El Palacio de Hierro y GNP Seguros. Pertenece al sector empresarial mexicano, donde se ha desarrollado en el ámbito tecnológico, de logística y de inteligencia artificial.

Es fundador y CEO de HBeyond, una firma de inversión con presencia en Nueva York, Miami y CDMX enfocada en tecnologías transformadoras. Antes, impulsó INSAITE, una compañía de inteligencia artificial lanzada en 2019, que dos años después fue vendida, y fundó Lok, una empresa de logística de última milla que llegó a convertirse en la red de smart lockers más grande América Latina, alcanzando una valuación de 115 millones de dólares antes de fusionarse con Chazki en 2024.

Gonzalo Hevía asistió al Colegio Vista Hermosa y finalizó la educación básica en el Cumbres en 2013, antes de estudiar Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Entre 2015 y 2020, se desempeñó como Junior Board Representative en FEMSA.

De acuerdo con Forbes, el patrimonio de Alejandro Baillères Gual y familia, se estima en 14 mil 800 millones de dólares en 2025, ubicándose en el puesto 179 de las mayores fortunas globales.

