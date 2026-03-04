Revista
Se revela el romance de Emma Watson y el empresario mexicano Gonzalo Hevía Baillères

El empresario mexicano está saliendo con la actriz británica y aunque su relación no ha sido confirmada, salieron a la luz fotos de ellos juntos

Marzo 04, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
La primera aparición de Emma Watson y Gonzalo fue el año pasado en Courchevel, en los Alpes franceses, uno de los destinos invernales de la élite europea, poco después, ambos fueron captados en Punta Mita, en exclusivo destino mexicano.

Recientemente, fueron vistos en viajes internacionales, encuentros en escenarios exclusivos y una agenda que combina compromisos profesionales con momentos personales.

Cabe mencionar que Watson, más allá de su reconocimiento como actriz en Harry Potter, se ha distinguido por su activismo en favor de la igualdad de género y por mantener un bajo perfil en su vida privada.

Por su parte, Gonzalo Hevia pertenece a una de las familias empresriales más influyentes de México, pero también ha desarrollado su propia trayectoria en el sector tecnológico. Es fundador y CEO de HBeyond, firma de inversión enfocada en inteligencia artificial y logística con presencia en Nueva York, Miami y Ciudad de México.

Recientemente, fue relacionado con la cantante Belinda, aunque nunca confirmaron su supuesto romance, rumores apuntaron a que entre ellos había algo más que amistad entre 2022 y 2024, incluso se especuló que Belinda se inspiró en el empresario para escribir la canción “Heterocromía”.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
