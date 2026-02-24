Revista
Karla Souza, orgullo mexicano que conquista Hollywood y el streaming global

De “How to Get Away with Murder” a “56 Days”, la actriz consolida su lugar en proyectos internacionales de alto impacto

Tania Franco
Karla Souza se ha convertido en uno de los nombres mexicanos más sólidos en la industria internacional del entretenimiento. Tras consolidar su carrera en México con éxitos taquilleros como “Nosotros los Nobles” y "¿Qué culpa tiene el niño?” , uno de los proyectos más significativos de esta etapa es “La Caída”, película inspirada en el mundo del clavado profesional, en la que Karla Souza no solo protagoniza, sino que también funge como productora.

Más allá de México

Dio el salto a Hollywood con la serie How to Get Away with Murder, donde interpretó a Laurel Castillo durante seis temporadas. La producción fue un fenómeno global y la posicionó como una de las latinas más visibles en la televisión estadounidense.

En cine, formó parte de la comedia romántica “Everybody Loves Somebody”, que logró una destacada recepción en Estados Unidos y México, reafirmando su capacidad para liderar proyectos bilingües con alcance internacional. Más recientemente, participó en “The Sleepover” de Netflix, ampliando su presencia en plataformas de streaming.

La serie más vista en el mundo de Amazon Prime

En 2026, Souza vuelve a colocarse en el radar global con 56 Days, producción de Prime Video que alcanzó el puesto número uno a nivel mundial en la plataforma. El proyecto confirma su vigencia y su transición hacia historias más intensas y de corte internacional.

Con una carrera que combina televisión de prestigio, cine comercial y streaming global, Karla Souza representa una nueva generación de talento mexicano que no solo cruza fronteras, sino que las redefine.

