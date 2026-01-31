Suscríbete
¿Quién es el papá de Lily Collins y por qué tiene un Óscar, Grammys y Globos de Oro?

Antes de “Emily in Paris”, Phil Collins ganó un Oscar con una canción que marcó la infancia de millones

Enero 31, 2026 
Tania Franco
¿Quién es el papá de Lily Collins y por qué tiene un Óscar, Grammys y Globos de Oro?

Antes de convertirse en la protagonista de y productora de “Emily in Paris”, Lily Collins ya estaba ligada a uno de los nombres más influyentes de la música mundial: su padre, Phil Collins.

¿Quién es el papá de Lily Collins?

Phil Collins es una leyenda del pop y el rock

Fue baterista y vocalista de Genesis y construyó una carrera solista repleta de éxitos. En el año 2000 ganó el Premio Oscar a Mejor Canción Original por “You’ll Be in My Heart”, tema de la película Tarzán, una canción que marcó la infancia de toda una generación.

Gracias al apellido y al entorno de su padre, Lily Collins creció cerca de la alta sociedad internacional. En 2007, fue presentada oficialmente en Le Bal des Débutantes, uno de los eventos sociales más exclusivos de París, donde coincidió con jóvenes herederas como Apple Martin.

El legado de Phil Collins se resume en una carrera que marcó a generaciones. Triunfó como solista con himnos globales como In the Air Tonight y Against All Odds y acumuló Grammys y Globos de Oro, convirtiéndose en una de las voces más reconocibles e influyentes del pop y el rock, capaz de conectar con el público a través de letras emotivas y una sensibilidad musical que trascendió décadas y fronteras.

