Brooklyn Beckham desaira a su mamá en el Día de las Madres

Mientras muchas celebridades compartían emotivos mensajes dedicados a sus progenitoras, el hijo mayor de los Beckham sorprendió al omitir cualquier felicitación pública a su mamá, la ex Spice Girl, a pesar de que recientemente sus padres lo felicitaron por su cumpleaños 27.

En contraste, sí dedicó un mensaje cariñoso a su suegra, destacando el papel que ha tenido en su vida desde su matrimonio con Nicola Peltz. A través de sus redes sociales, el joven publicó una imagen acompañada de palabras de agradecimiento y admiración, lo que desató una ola de comentarios entre seguidores que notaron la ausencia de un gesto similar hacia su propia madre.

Este hecho reavivó el distanciamiento entre Brooklyn y su familia, especialmente con Victoria, con quien mantiene una relación tensa desde su boda. Hasta el momento, Victoria no se ha pronunciado, sin embargo, el episodio sigue dando de qué hablar.

Desde su boda en 2022, surgieron rumores de desacuerdos entre Nicola y Victoria, especialmente relacionados con la organización de la boda y detalles como el vestido de novia.