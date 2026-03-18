Revista
Entretenimiento

Brooklyn Beckham desaira a su mamá en el Día de las Madres

El hijo de Victoria y David Beckham sigue generando polémica en medio del distanciamiento con sus padres

Marzo 18, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Nicola Peltz, Brooklyn Beckham

PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 25: Brooklyn Beckham and Nicola Peltz attend the Balmain Womenswear Spring-Summer 2025 show as part of Paris Fashion Week on September 25, 2024 in Paris, France. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images for Balmain)

Pascal Le Segretain/Getty Images for Balmain

Mientras muchas celebridades compartían emotivos mensajes dedicados a sus progenitoras, el hijo mayor de los Beckham sorprendió al omitir cualquier felicitación pública a su mamá, la ex Spice Girl, a pesar de que recientemente sus padres lo felicitaron por su cumpleaños 27.

En contraste, sí dedicó un mensaje cariñoso a su suegra, destacando el papel que ha tenido en su vida desde su matrimonio con Nicola Peltz. A través de sus redes sociales, el joven publicó una imagen acompañada de palabras de agradecimiento y admiración, lo que desató una ola de comentarios entre seguidores que notaron la ausencia de un gesto similar hacia su propia madre.

Este hecho reavivó el distanciamiento entre Brooklyn y su familia, especialmente con Victoria, con quien mantiene una relación tensa desde su boda. Hasta el momento, Victoria no se ha pronunciado, sin embargo, el episodio sigue dando de qué hablar.

Desde su boda en 2022, surgieron rumores de desacuerdos entre Nicola y Victoria, especialmente relacionados con la organización de la boda y detalles como el vestido de novia.

Brooklyn Beckham
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Gwyneth Paltrow desata polémica en los Oscar 2026 por su vestido
Entretenimiento
Gwyneth Paltrow desata polémica en los Oscar 2026 por su vestido
Marzo 17, 2026
 · 
Tania Franco
¿Quién es Vittoria Ceretti? La modelo que conquistó el corazón de Leonardo DiCaprio
Entretenimiento
¿Quién es Vittoria Ceretti? La modelo que conquistó el corazón de Leonardo DiCaprio
Marzo 17, 2026
 · 
Tania Franco
ricardo-arjona-se-retira-de-los-escenarios.png
Entretenimiento
Ricardo Arjona anuncia su esperado regreso a México
Marzo 17, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
kim-kardashian-lewis-hamilton.jpeg
Entretenimiento
El gesto de Lewis Hamilton que reaviva rumores de romance con Kim Kardashian
Marzo 17, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
guillermo-del-toro-frankestein-netflix.jpeg
Entretenimiento
Cuántos premios ganó Guillermo del Toro en los Oscar 2026
El director mexicano tenía nueve nominaciones, sin embargo, no tuvo suerte en todas
Marzo 15, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Eiza González corrige a fotógrafos en after party de los Oscar
Entretenimiento
Eiza González corrige a fotógrafos en after party de los Oscar
La actriz mexicana, miembro de la Academia de Hollywood, protagonizó un momento espontáneo al enseñar a los fotógrafos cómo decir correctamente “Eiza”.
Marzo 16, 2026
 · 
Tania Franco
Jacob Elordi pierde el Oscar a Mejor Actor de Reparto; Sean Penn gana pero no asiste a la ceremonia
Entretenimiento
Jacob Elordi pierde el Oscar a Mejor Actor de Reparto; Sean Penn gana pero no asiste a la ceremonia
El actor de Frankenstein competía con Benicio del Toro, Delroy Lindo, Sean Penn y Stellan Skarsgård en la 98.ª edición de los Premios Oscar
Marzo 15, 2026
 · 
Tania Franco
timothee-chalamet-premios-oscar.jpeg
Entretenimiento
Conan O’Brien incomodó a Timothée Chalamet en los Premios Oscar 2026
El presentador de la gala provocó risas y un momento incómodo al lanzar una broma dirigida al actor, en medio de la polémica reciente por sus comentarios sobre la ópera y el ballet
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez