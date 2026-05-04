Christian Nodal registra nuevo nombre artístico y desata polémica

De acuerdo con varios reportes, Christian Nodal presentó una solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), para registrar la marca “El Forajido”, lo que sugiere un intento por independizar su carrera y construir una nueva identidad artística fuera del control familiar.

Este movimiento ocurre luego de que el propio Nodal revelara públicamente que no posee los derechos sobre su nombre artístico, el cual está registrado legalmente a nombre de su padre, Jaime González Terrazas, quien además fungía como su mánager. La situación ha derivado en una ruptura profesional que ahora escala a una batalla legal.

Según documentos del IMPI, la marca “Christian Nodal” fue solicitada en 2025 y concedida en abril de 2026, con vigencia hasta 2036, otorgando a su titular derechos sobre actividades musicales, presentaciones en vivo y productos comerciales. Esto limita al cantante para explorar el propio nombre sin autorización, lo que detonó el conflicto.

El registro de “Forajido”, nombre de una de sus producciones musicales más exitosas, podría ser una estrategia legal y comercial para reposicionarse en la industria sin depender de los derechos asociados a su nombre original.