¿Quién es Maddie Simpson? La mujer que conquistó el corazón de Jaafar Jackson

Antes de que Jaafar Jackson se colocara bajo los reflectores globales por su interpretación en el biopic Michael, su relación con Maddie Simpson ya era una realidad, una historia que ha crecido con el tiempo y se ha consolidado como una de las más estables entre las nuevas generaciones de la industria.

Instagram: Maddie Simpson.

Fui testigo de su transformación espiritual para convertirse en Michael. Maddie Simpson (2024).

La pareja se conoció durante la adolescencia y comenzó su relación en junio de 2016. Desde entonces, han optado por mantener un perfil bajo, alejándose del exceso mediático que suele rodear a figuras vinculadas a la familia Jackson. Sin embargo, con el paso de los años, su vínculo se hizo público de forma natural, incluyendo apariciones juntos en eventos y muestras de apoyo mutuo en redes sociales.

¿Un amor unido por la música?

Maddie Simpson, cantante originaria de Los Ángeles, ha desarrollado su propio camino dentro de la música pop y R&B. En paralelo, ha acompañado de cerca la evolución artística de Jaafar, quien también ha incursionado en la música y ha lanzado sencillos propios.

Durante el último año y medio he visto a Jaafar crecer de formas que no sabía que eran posibles. La dedicación, el enfoque, el amor y el cuidado que ha puesto en este papel ya son verdaderamente incomparables. Maddie Simpson (2023)

Instagram: Maddie Simpson.

Lo acompañó y celebró uno de los momentos más importantes de su carrera, durante su preparación para interpretar a su tío, Michael Jackson en los primeros años de producción de la película. Cercanos al proyecto han destacado el respaldo constante de Maddie durante este proceso, tanto en lo personal como en lo profesional.

Instagram: Maddie Simpson.

Tras casi una década de relación, la pareja dio un paso significativo al comprometerse en 2025, marcando una nueva etapa en su historia. Aunque mantienen detalles de su vida privada fuera del ojo público, su relación se ha caracterizado por una conexión sólida, discreta y duradera.