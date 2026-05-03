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Laura Pausini conquista la Arena CDMX con un show inolvidable

La noche del pasado sábado 2 de mayo quedará marcada como uno de los momentos más memorables del año en la Arena CDMX, donde Laura Pausini ofreció un concierto extraordinario como parte de su gira Yo Canto World Tour 2026-2027.

Mayo 03, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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MOISES ARELLANO VILLALOBOS

Miles de asistentes se dieron cita en la Ciudad de México para vivir una velada única, cargada de emoción, energía y una conexión inigualable entre la artista y su público. Desde el primer momento, Laura Pausini logró cautivar a la audiencia con su inconfundible voz y una producción de primer nivel.

El concierto fue un recorrido por sus más grandes éxitos, incluyendo temas emblemáticos que han marcado generaciones, mismos que fueron coreados de principio a fin por los asistentes, entre los que destacan, “Víveme”, “Entre tú y mil mares”, “Se fue”, Emergencia de amor “, “En cambio no” así como los temas de su más reciente trabajo “ Yo canto 2 “ como “ Mi historia entre tus dedos”, “ Mariposa Tecnicolor,” , “ Antología”, “ Porque te vas?”,” Turista”, entre otros , sin dejar de lado su más reciente sencillo “16 de Marzo” en colaboración con Achille Lauro, dicho tema fue presentado por primera vez en vivo en la Arena CDMX, un regalo de Laura Pausini para sus fans mexicanos.

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MOISES ARELLANO VILLALOBOS

Cada interpretación estuvo acompañada de una puesta en escena impecable, reafirmando su lugar como una de las artistas más queridas del pop internacional.

Uno de los momentos más especiales de la noche fue junto a Ana Torroja, quien se unió al escenario para cantar “Hijo de la Luna”, un emotivo dueto que desató la ovación del público y elevó aún más la intensidad de la velada.

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La entrega, el talento y la cercanía de Laura Pausini con el público hicieron de esta presentación una experiencia inolvidable.

Sin duda, la Arena CDMX fue testigo de una noche histórica que reafirma el impacto y la vigencia de Laura Pausini en la música internacional. Por otro lado, la italiana está promocionando su más reciente material discográfico, ‘YO CANTO 2’, un homenaje a sus artistas favoritos.

Laura Pausini
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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