Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

La razón por la que Timothée Chalamet no asiste a la Met Gala 2026

Mientras Kylie Jenner desfilaba en la alfombra roja, el actor optó marcar su segundo año consecutivo lejos del evento de moda más importante.

Mayo 05, 2026 • 
Tania Franco
timothée chalamet.jpg

Getty Images.

Mientras celebridades como Kylie Jenner acaparaban reflectores en la alfombra roja del Metropolitan Museum of Art, Timothée Chalamet fue visto en un partido de los New York Knicks en el Madison Square Garden.

Lejos del glamour de la gala, Chalamet eligió la emoción del deporte en plena temporada de playoffs de la NBA, donde se le vio sentado en primera fila, disfrutando del encuentro. Esta decisión marca el segundo año consecutivo en el que el actor decide no asistir al evento, priorizando su pasión por el básquetbol.

La razón por la que Timothée Chalamet no asiste a la Met Gala 2026

Getty Images.

La coincidencia no pasó desapercibida en redes sociales, especialmente por su relación con Kylie Jenner, quien sí asistió al evento. Ella disfrutó con Hailey Bieber y su hermana Kendall, pero igualmente generó conversación y reforzó la imagen de Chalamet como una figura que rompe con las expectativas tradicionales de Hollywood, y que además busca alejarse de ambientes enfocados a la moda de alta gama, para generar una percepción pública más “varonil”, una estrategia que abre camino a papeles con un perfil distinto para su futuro.

Timothée Chalamet Met Gala
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
tina-fey.jpeg
Moda
Celebridades que están vetadas de la Met Gala 2026
Mayo 05, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Loli Bahia debuta en la alfombra de la Met Gala 2026 sin Rosalía
Moda
Loli Bahia brilla en la alfombra de la Met Gala sin Rosalía, ¿terminaron su romance?
Mayo 05, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Anne Hathaway deslumbra en la Met Gala 2026 con un vestido de Michael Kors inspirado en el arte
Moda
Anne Hathaway deslumbra en la Met Gala 2026 con un vestido de Michael Kors inspirado en el arte
Mayo 04, 2026
 · 
Tania Franco
Los 3 atuendos más extravagantes de la Met Gala 2026 que redefinieron el “Costume Art”
Moda
Los 3 atuendos más extravagantes de la Met Gala 2026 que redefinieron el “Costume Art”
Mayo 04, 2026
 · 
Tania Franco
El diablo viste a la moda 2
Entretenimiento
¿Qué pasó con Miranda Priestly? Las críticas que está recibiendo El Diablo Viste a la Moda 2
¿Es falta de carácter? El evidente cambio del personaje interpretado por Meryl Streep como editora en jefe de la revista Runway ha causado diversas críticas.
Mayo 03, 2026
 · 
Tania Franco
alexis-ayala-divorcio-caras.jpg
Entretenimiento
EXCLUSIVA Alexis Ayala nos revela cómo vive su proceso de divorcio de Cinthia Aparicio
El actor nos comparte en exclusiva lo que ha aprendido en el camino de la reconstrucción personal y el lugar que hoy ocupa su familia.
Abril 30, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
La última carta de Michael Jackson a su guardaespaldas: “Gracias por ser un padre”
Entretenimiento
La última carta de Michael Jackson a su guardaespaldas: “Gracias por ser un padre”
La biopic Michael ha vuelto a poner en el centro la historia de Bill Bray, con una carta escrita a mano por El Rey del Pop, se conserva como una de las confesiones más conmovedoras que dejó sobre su vida privada y la fuerte conexión paternal con su guardaespaldas.
Abril 27, 2026
 · 
Tania Franco
christian nodal
Entretenimiento
Christian Nodal registra nuevo nombre artístico y desata polémica
El intérprete de regional mexicano se encuentra en el centro de la polémica, luego de que trascendiera que inició el registro de “Forajido” como nuevo nombre artístico, en medio de un conflicto legal con su padre por el control de su identidad profesional
Mayo 03, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez