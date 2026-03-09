Revista
Por qué Lewis Hamilton no le dio un regalo de bodas a Charles Leclerc

La reciente boda del piloto de Ferrari con la influencer Alexandra en Mónaco sigue dando de qué hablar en el paddock de la Fórmula 1

Marzo 09, 2026 
Diana Laura Sánchez
Durante la previa el GP de Australia, el piloto británico Lewis Hamilton declaró en una conferencia con humor que no le ha dado un regalo de bodas a Charles Leclerc, porque suele tomarse su tiempo para elegir este tipo de detalles, por lo que es probable que se lo entregue en unos seis meses.

Lewis mencionó que el retraso no se debe a una falta de afecto, sino a una costumbre personal de ser sumamente detallista, lo que le toma demasiado tiempo en elegir el presente perfecto, asegurando que prefiere entregar algo significativo a simplemente cumplir con el protocolo de manera apresurada.

Hamilton también bromeó diciendo que “suele retrasarse con los regalos”, y que al no haberse casado nunca, no tiene idea de que darle a su nuevo compañero de equipo en Ferrari. Mientras que Charles Leclerc, quien se casó por el civil el pasado 28 de febrero, respondió al comentario de los “seis meses”, con una broma, y dijo que para ese entonces estarán en plena competencia por el campeonato de 2026 y que “un título mundial sería un buen regalo”, aunque duda que Lewis esté dispuesto a céderselo fácilmente.

