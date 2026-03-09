Revista
Entretenimiento

Murió Jennifer Runyon, actriz de “Ghostbusters” a los 65 años

Tras una breve lucha contra el cáncer, la actriz estadounidense murió, según confirmaron sus familiares y amigos cercanos

Marzo 09, 2026 
Diana Laura Sánchez
murio-jennifer-runyon.jpeg

Jennifer Runyon, conocida por su participación en la película Los Cazafantasmas y por su papel en la serie de televisión Charles in Charge, falleció rodeada de sus seres queridos luego de atravesar por una complicada situación de salud.

La noticia fue dada a conocer públicamente por su hija Bayley Corman, quien escribió en su cuenta de Instagram, “toda las mejores parte de mi vienen de ti, daría cualquier cosa por un día más juntas”.

En un comunicado citado por el medio estadounidense ACB7, la familia escribió, “el pasado viernes falleció nuestra querida Jennifer, tras un largo y arduo viaje que terminó rodeada de su familia. Siempre será recordada por su amor por la vida y su devoción por su familia y amigos. Descansa en paz, nuestra Jenn”.

La muerte de Jennifer Runyon, también fue confirmada por la actriz Erin Murphy, conocida por su participación en la serie Bewitched. En una publicación en Facebook, la intérprete expresó, “algunas personas sabes que serán tus amigas incluso antes de conocerlas. Era una mujer especial. Te extrañaré, Jenn. Mis pensamientos están con tu familia, y tus hermosos hijos”.

Jennifer nació en Chicago, Illinois, en Estados Unidos, era hija del locutor de radio y disc jockey Jim Runyon y de la actriz Jane Roberts, lo que la vinculó desde temprana edad con la industria del entretenimiento. Su debut en el cine ocurrió en 1980 con la película de terror To All a Good Night, considerada una producción del género slasher. Desde ese momento, comenzó a participar en producciones televisivas cinematográficas.

Su carrera alcanzó mayor fama en 1984 con la comedia sobrenatural Ghostbusters, protagonizada por Bill Murray. En la película, interpretó a una estudiante que participa en una prueba de percepción paranormal durante una escena con los personajes de Murray y Steven Tash.

Jennifer Runyon
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
