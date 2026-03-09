Revista

Jennifer Runyon

murio-jennifer-runyon.jpeg
Entretenimiento
Murió Jennifer Runyon, actriz de “Ghostbusters” a los 65 años
Tras una breve lucha contra el cáncer, la actriz estadounidense murió, según confirmaron sus familiares y amigos cercanos
Marzo 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez