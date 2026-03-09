Exesposo de Britney Spears reacciona al arresto de la cantante

Sam Asghari, se mostró comprensivo ante la situación que atraviesa la cantante Britney Spears, y habló por primera vez sobre su reciente arresto. Durante una entrevista, fue cuestionado sobre la situación de su exesposa, de quien se divorció en mayo de 2024.

El modelo y entrenador fitness, aseguró que todas las personas cometen errores, dejando ver una postura comprensiva con la famosa que fue arrestada la noche del 4 de marzo en Ventura, California, y después fue liberada y regresó a su casa durante la madrugada del día siguiente. Britney tendrá que comparecer ante el tribunal el 4 de mayo.

Aunque de manera breve, Sam rompió el silencio y expresó, “creo que todos cometemos errores y todos merecemos privacidad. Si aprendemos de la historia, debemos entender que la prensa podría perjudicar a alguien que se recupera de una situación como esta”.

Cabe mencionar que en un comunicado, el representante de Britney Spears calificó el arresto como “un incidente desafortunado y completamente inexcusable”.

“Britney tomará las medidas correctas y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso para un cambio que necesita desde hace mucho tiempo. Ojalá pueda recibir ayuda y el apoyo que necesita en estos momentos difíciles. Sus hijos pasarán tiempo con ella. Sus seres queridos elaborarán un plan necesario para que alcance el éxito y el bienestar”, añadió.