Exesposo de Britney Spears reacciona al arresto de la cantante

El actor y modelo Sam Asghari opinó sobre la detención de la cantante por conducir bajo los efectos del alcohol

Marzo 09, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
britney spears

.

Getty

Sam Asghari, se mostró comprensivo ante la situación que atraviesa la cantante Britney Spears, y habló por primera vez sobre su reciente arresto. Durante una entrevista, fue cuestionado sobre la situación de su exesposa, de quien se divorció en mayo de 2024.

El modelo y entrenador fitness, aseguró que todas las personas cometen errores, dejando ver una postura comprensiva con la famosa que fue arrestada la noche del 4 de marzo en Ventura, California, y después fue liberada y regresó a su casa durante la madrugada del día siguiente. Britney tendrá que comparecer ante el tribunal el 4 de mayo.

Aunque de manera breve, Sam rompió el silencio y expresó, “creo que todos cometemos errores y todos merecemos privacidad. Si aprendemos de la historia, debemos entender que la prensa podría perjudicar a alguien que se recupera de una situación como esta”.

Lee más aquí
emma-watson-gonzalo-hevia.jpeg
Entretenimiento
Se revela el romance de Emma Watson y el empresario mexicano Gonzalo Hevía Baillères
Marzo 04, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
hijo-de-cher.jpeg
Entretenimiento
Hijo de Cher fue arrestado por allanamiento y disturbios
Marzo 03, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
charles-leclerc-alexandra-boda-fotos.jpeg
Personalidades
Charles Leclerc y su esposa Alexandra publican las primeras fotos de su boda
Marzo 02, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez

Cabe mencionar que en un comunicado, el representante de Britney Spears calificó el arresto como “un incidente desafortunado y completamente inexcusable”.

“Britney tomará las medidas correctas y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso para un cambio que necesita desde hace mucho tiempo. Ojalá pueda recibir ayuda y el apoyo que necesita en estos momentos difíciles. Sus hijos pasarán tiempo con ella. Sus seres queridos elaborarán un plan necesario para que alcance el éxito y el bienestar”, añadió.

Britney Spears
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
