El curioso pasado de Timothée Chalamet con el ballet

El actor Timothée Chalamet se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de que circularan declaraciones en las que aparentemente minimizaba el interés del público por disciplinas como el ballet o la ópera.

La frase provocó críticas de parte de usuarios y seguidores de las artes escénicas, quienes señalaron que se trata de expresiones culturales con una larga tradición e influencia en la historia del arte.

El pasado de Chalamet ligado al mundo del ballet

La discusión tomó un giro inesperado cuando varios usuarios recordaron que el propio actor ha hablado en el pasado de su conexión familiar con el ballet.

Mi abuela bailó en el New York City Ballet, mi madre bailó en el New York City Ballet y mi hermana bailó en el New York City Ballet. Crecí soñando en grande entre bastidores del Koch Theater en Nueva York. Timothée Chalamet.

En entrevistas anteriores por su película Marty Supreme, Chalamet mencionó que su familia estuvo vinculada al New York City Ballet. Él ha explicado que haber crecido cerca del mundo del ballet influyó en su forma de imaginar su futuro. El actor ha contado que observar a artistas dedicados a su oficio le enseñó desde joven la importancia de aspirar a proyectos ambiciosos.

Suena pretencioso decirlo, pero figuras como Baryshnikov y Balanchine, la manera en que se movían esos grandes del ballet clásico… me encantaba tener esa actitud. Timothée Chalamet.

El contraste entre sus declaraciones recientes y su historia familiar ha alimentado el debate en redes sociales. Para muchos, el episodio pone sobre la mesa una discusión más amplia: el lugar que ocupan disciplinas como el ballet o la ópera dentro de la cultura contemporánea.