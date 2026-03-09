Revista
Yuridia se quemó el rostro tras la reacción de un medicamento

La cantante mostró sus lesiones en redes sociales y pidió ayuda

Diana Laura Sánchez
Yuridia

MONTERREY, MEXICO - MARCH 9: Singer Yuridia performs during a concert as part of the Pa Luego Es Tarde Tour at Arena Monterrey on March 9, 2024 in Monterrey, Mexico. (Photo by Medios y Media/Getty Images)

Getty

La cantante Yuridia generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir un video en redes sociales donde reveló que recientemente sufrió una quemadura en el rostro. La intérprete sorprendió al mostrar una marca en su piel y contó que todo ocurrió tras intentar tratar una lesión cerca del ojo.

Según contó la cantante, todo comenzó cuando tuvo dos brotes de herpes en el rostro durante sus embarazos, debido a que su sistema inmunológico se debilitó, lo que provocó que el virus se activara en su piel.

Ante esta situación, decidió aplicarse aciclovir, un medicamento muy común para tratar este tipo de lesiones, sin embargo, en esta ocasión tuvo una reacción diferente mucho más fuerte a lo que esperaba.

“Me equivoqué porque cuando me lo puse me ardió hasta el ... se me quemó la cara, me empezó a arder bie feo y me dejó una mancha que ya no se me quita con nada. No sé si ya se va a quedar así por el resto de mi vida, porque es una cicatriz por una quemadura provocada por aciclovir”.

@yuritababy

Help. Que tengo que hacer? Volver a nacer?

♬ sonido original - YURIDIA

La artista contó que el ardor fue inmediato y muy intenso, por lo que al notar que la piel reaccionó de manera agresiva comenzó a preocuparse por la marca que quedó en su rostro.

La cantante decidió mostrar la lesión para encontrar ayuda especializada, incluso aprovechó para pedir recomendaciones de profesionales de salud. “Este video es para un dermatólogo que me esté viendo por ahí... denme sus consejos rápido, porque seguro TikTok me va a bloquear este video porque lo va a ver asqueroso”, dijo entre risas.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
