Las celebridades más chic del desfile de Chanel en Paris Fashion Week 2026

La Paris Fashion Week volvió a reunir a algunas de las figuras más influyentes de la moda y el entretenimiento en el desfile de Chanel Womenswear Fall/Winter 2026-2027. Antes de que iniciara el espectáculo en la pasarela, las llegadas de celebridades y embajadoras de la maison se convirtieron en un verdadero desfile de estilo frente a las cámaras.

Jennie

La cantante de BLACKPINK, una de las embajadoras globales más reconocidas de la firma, apareció con un look audaz que combinaba transparencias y detalles brillantes, reflejando el espíritu contemporáneo que Chanel ha cultivado en sus colaboraciones con nuevas generaciones de estrellas.

Jacopo Raule/Getty Images

Lily-Rose Depp

La hija de Johnny Depp llegó con un conjunto de inspiración retro que evocaba el glamour clásico parisino. Con un vestido estampado y accesorios cuidadosamente elegidos, la actriz volvió a demostrar por qué es una de las figuras más asociadas a la estética de la casa fundada por Gabrielle Chanel.

Jacopo Raule/Getty Images

Margot Robbie

La actriz de “Cumbres borrascosas” sorprendió con un estilo más minimalista y relajado, apostando por una combinación de top translúcido y jeans que equilibró sensualidad y sencillez.

PARIS, FRANCE - MARCH 09: Margot Robbie attends the Chanel Womenswear Fall/Winter 2026-2027 show as part of Paris Fashion Week on March 09, 2026 in Paris, France. (Photo by Pierre Suu/Getty Images) Pierre Suu/Getty Images

Charlotte Casiraghi

Su presencia siempre añade un aire de sofisticación al universo Chanel. La hija de la princesa Carolina de Mónaco optó por un elegante conjunto verde con detalles clásicos de tweed, reafirmando su papel como uno de los rostros más elegantes y representativos de la maison.

Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

Teyana Taylor

La cantante y actriz apostó por un look moderno y estructurado que combinaba actitud y estilo. Con gafas oscuras y un abrigo estampado, que aportó un aire freso al evento.

Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

Las llegadas al desfile de Chanel durante Paris Fashion Week confirmaron que entre embajadoras, actrices y artistas internacionales, la casa francesa logró reunir un grupo de invitadas que reflejan la diversidad y frescura.