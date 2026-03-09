Revista
Moda

Las celebridades más chic del desfile de Chanel en Paris Fashion Week 2026

Jennie, Margot Robbie, Lily-Rose Depp, Charlotte Casiraghi y Teyana Taylor destacaron entre las llegadas al esperado show parisino

Marzo 09, 2026 • 
Tania Franco
Las celebridades más chic del desfile de Chanel en Paris Fashion Week 2026 - Margot Robbie

Pierre Suu/Getty Images

La Paris Fashion Week volvió a reunir a algunas de las figuras más influyentes de la moda y el entretenimiento en el desfile de Chanel Womenswear Fall/Winter 2026-2027. Antes de que iniciara el espectáculo en la pasarela, las llegadas de celebridades y embajadoras de la maison se convirtieron en un verdadero desfile de estilo frente a las cámaras.

Jennie

La cantante de BLACKPINK, una de las embajadoras globales más reconocidas de la firma, apareció con un look audaz que combinaba transparencias y detalles brillantes, reflejando el espíritu contemporáneo que Chanel ha cultivado en sus colaboraciones con nuevas generaciones de estrellas.

Las celebridades más chic del desfile de Chanel en Paris Fashion Week 2026 - Jennie Blackpink

Jacopo Raule/Getty Images

Lily-Rose Depp

La hija de Johnny Depp llegó con un conjunto de inspiración retro que evocaba el glamour clásico parisino. Con un vestido estampado y accesorios cuidadosamente elegidos, la actriz volvió a demostrar por qué es una de las figuras más asociadas a la estética de la casa fundada por Gabrielle Chanel.

Lily-Rose Depp - Chanel Paris Fashion week 2026

Jacopo Raule/Getty Images

Margot Robbie

La actriz de “Cumbres borrascosas” sorprendió con un estilo más minimalista y relajado, apostando por una combinación de top translúcido y jeans que equilibró sensualidad y sencillez.

Las celebridades más chic del desfile de Chanel en Paris Fashion Week 2026 - Margot Robbie

PARIS, FRANCE - MARCH 09: Margot Robbie attends the Chanel Womenswear Fall/Winter 2026-2027 show as part of Paris Fashion Week on March 09, 2026 in Paris, France. (Photo by Pierre Suu/Getty Images)

Pierre Suu/Getty Images

Charlotte Casiraghi

Su presencia siempre añade un aire de sofisticación al universo Chanel. La hija de la princesa Carolina de Mónaco optó por un elegante conjunto verde con detalles clásicos de tweed, reafirmando su papel como uno de los rostros más elegantes y representativos de la maison.

Charlotte Casiraghi - PARIS FASHION WEEK CHANEL 2026

Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

Teyana Taylor

La cantante y actriz apostó por un look moderno y estructurado que combinaba actitud y estilo. Con gafas oscuras y un abrigo estampado, que aportó un aire freso al evento.

Teyana Taylor - Paris fashion week 2026 chanel

Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

Las llegadas al desfile de Chanel durante Paris Fashion Week confirmaron que entre embajadoras, actrices y artistas internacionales, la casa francesa logró reunir un grupo de invitadas que reflejan la diversidad y frescura.

Margot Robbie Chanel Paris Fashion Week K-pop Lily-Rose Depp
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Las teorías conspirativas que rodean el desfile de Matières Fécales en Paris Fashion Week
Moda
Las teorías conspirativas que rodean el desfile de Matières Fécales en Paris Fashion Week
Marzo 09, 2026
 · 
Tania Franco
Max-Alexander.jpg
Moda
Max Alexander, el niño de 9 años más joven en presentar su colección en Paris Fashion Week
Marzo 06, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
chanel_pa2025_no5_0012_1_rgb_png-haute-definition-LD.png
Moda
Margot Robbie y Chanel Eau de Toilette: elegancia contemporánea
Marzo 05, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
chanel
Moda
Chanel tiene el lipstick que revela el secreto de un mate luminoso
Marzo 04, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
anya-taylor-joyjpeg
Moda
Noche de alta costura en el Grand Dîner du Louvre 2026
París volvió a confirmar por qué es la capital mundial del arte y la moda con una exclusiva velada benéfica que reunió a figuras del cine, la moda y la cultura internacional en el icónico Museo del Louvre
Marzo 04, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
mido-multifort-8-one-crown-se-convierte-en-un-manifiesto-de-estilo-y-pertenencia.jpeg
Moda
MIDO interpreta el tiempo de una generación
Marzo 04, 2026
 · 
Caras
Los mejores vestidos de los SAG Awards 2026, estos son los diseños de lujo que usaron las celebridades - Jenna Ortega
Moda
Los mejores vestidos de los SAG Awards 2026, estos son los diseños de lujo que usaron las celebridades
De siluetas etéreas a trajes perfectamente estructurados, estas fueron las celebridades que dominaron la alfombra roja con looks memorables y nominaciones clave de la noche
Marzo 02, 2026
 · 
Tania Franco
jaime-ibiza-balance
Moda
Jaime Ibiza presenta su nueva colección “Balance”.
Jaime Ibiza presenta una nueva colección inspirada en la dualidad entre el orden y el caos.
Abril 24, 2024
 · 
Daniela Alazraki