Lily Collins recuperó su anillo de compromiso tres años después

La famosa actriz de “Emily in París”, ya tiene nuevamente en sus manos la joya diseñada por Irene Neuwirth

Marzo 09, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Tres años después de haber sido robado en un spa de Los Ángeles, Lily Collins recuperó su anillo de compromiso que había desaparecido junto con su anillo de bodas y otras pertenencias valuadas en más de 10 mil dólares el 6 de mayo de 2023, en el hotel West Hollywood.

De acuerdo con diversas fuente citadas por People, Lily Collins se hospedaba en el lugar y había acudido al spa, donde guardó sus objetos personales bajo llave, sin embargo, al regresar de su tratamiento, descubrió que sus pertenencias habían desaparecido.

En sus redes sociales, la actriz compartió con emoción la noticia de que volvió a tener en sus manos la joya de diamantes de talla rosa que tiene un valor especial para ella porque se lo dio su esposo Charlie McDowell, con quien se casó en septiembre de 2021.

Gracias al trabajo de Hakimian Imports Chicago Jewelers, la pieza fue localizada y recuperada para que volviera a manos de su dueña, quien escribió con una selfie donde mostraba su anillo. “Tenerlo en casa significa demasiado para nosotros. Sigo sin palabras de que esté de regreso en mi dedo”.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
