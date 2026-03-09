Revista
Entretenimiento

La mansión de Rihanna fue atacada a balazos, ya hay una persona detenida

La cantante estaba dentro de su casa en Beverly Hills cuando ocurrió el tiroteo

Marzo 09, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
rihanna-casa-atacada.jpg

Una mujer disparó varias veces con un rifle hacia la mansión de Rihanna en Beverly Hills, California el domingo 8 de marzo, reporta Page Six. Fueron aproximadamente 10 disparos y una bala atravesó la pared de la casa mientras la cantante se encontraba en casa, informó LA Times, citando a la policía de Los Ángeles.

La policía respondió al reporte del tiroteo a la 1:21 pm y detuvo a una mujer aproximadamente 30 minutos después de la llamada al 911, reporta el medio.

Según fuentes policiales, informa TMZ, la sospechosa tiene 30 años, “se acercó en coche a la propiedad de Los Ángeles y disparó varias veces en dirección a la vivienda”. Conducía un Tesla blanco, intentó huir, pero los agentes la alcanzaron.

Sobre el motivo de los disparos contra la casa de Rihanna, una fuente declaró a The Post que la cantante y su esposo A$AP Rocky desconocen por qué sucedió.

Su pareja no se encontraba ahí, según reportó una “fuente familiar” a The Post. Una fuente cercana a la familia dijo al diario que “todos están bien”, y el departamento de policía de Los Ángeles también reportó que nadie resultó herido.

La sospechosa, que se encuentra bajo custodia policial, presuntamente disparó desde su coche hacia la propiedad de la cantante. Cuatro de los tiros alcanzaron la residencia y al menos uno penetró sus paredes, pero no se han reportado heridos.

Rihanna
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
