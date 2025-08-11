¿Cuántos hijos tienen Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez acaban de comprometerse, y lo hacen con una historia familiar tan mediática como entrañable: juntos crían a cinco hijos, aunque solo dos son biológicos de ambos.

La pareja se conoció en 2016 en una tienda de lujo en Madrid, donde Georgina trabajaba como asistente de ventas. Desde entonces han construido una vida en común que ha superado fronteras, cambios de equipos y retos personales, siempre con sus hijos como prioridad.

Así está formada su familia

Aunque hay muchos rumores acerca de la identidad de las mamás biológicas de Cristiano Ronaldo Jr., Eva y Mateo, estos son los hijos que crían la feliz pareja.

• Cristiano Ronaldo Jr. (2010) – Nació en California por gestación subrogada, antes de que Cristiano conociera a Georgina.

• Eva y Mateo (2017) – Mellizos nacidos también por subrogación en California.

• Alana Martina (2017) – Primera hija biológica en común.

• Bella Esmeralda (2022) – Segunda hija biológica de la pareja, nacida tras un embarazo gemelar en el que lamentablemente falleció su hermano.

Alexander Hassenstein - FIFA/FIFA via Getty Images

Aunque solo dos son hijos biológicos de Georgina, la modelo ha asumido el rol de madre para todos, consolidando una imagen de familia unida.

Un nuevo capítulo

Tras años de rumores, Cristiano sorprendió a Georgina con un anillo de compromiso, sellando así una relación que, además de amor, ha estado marcada por la crianza y el cuidado de sus cinco hijos.