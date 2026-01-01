Natalia Téllez recuerda la dolorosa ruptura con Christopher Uckermann de “Rebelde”

Años después de haber ocurrido, Natalia Téllez habló abiertamente en Netas Divinas, sobre una de las rupturas más dolorosas de su vida: su relación con Christopher Uckermann, recordado por su papel en Rebelde.

Durante la conversación, la conductora confesó que se enamoró profundamente de él, pero que la relación terminó cuando el actor comenzó a involucrarse sentimentalmente con la protagonista de una película que estaba filmando. El momento fue especialmente difícil para ella porque, además del impacto emocional, tuvo que enfrentar la situación de manera pública, con titulares y comparaciones que describió como humillantes.

Natalia explicó que el quiebre ocurrió cuando Uckermann participó en la cinta “El hubiera sí existe”, donde se enamoró de su coprotagonista, Ana Serradilla. La actriz y el actor hicieron pública su relación poco después, lo que intensificó el dolor para Téllez, quien incluso tuvo que dar la nota como figura pública mientras atravesaba el duelo.

Con el paso del tiempo, Natalia aseguró que logró entender la situación desde otro lugar. Hoy afirma sentir únicamente cariño fraternal por su ex y reconoce que ambos eran jóvenes, estaban expuestos mediáticamente y enfrentaban circunstancias complejas. Aun así, no ocultó que fue un episodio que la marcó profundamente y que le dejó aprendizajes sobre el amor, la exposición pública y la vulnerabilidad emocional.

La confesión ha generado eco entre fans de “Rebelde”, una comunidad especialmente apasionada, reabriendo un capítulo poco conocido de la vida personal de ambos y mostrando una faceta más honesta y humana detrás de una historia que en su momento fue noticia.