Suscríbete
Entretenimiento

Natalia Téllez recuerda la dolorosa ruptura con Christopher Uckermann de “Rebelde”

La conductora confesó que el actor se enamoró de su coprotagonista en una película, un episodio que vivió como profundamente humillante y que hoy recuerda desde la madurez emocional

Enero 01, 2026 • 
Tania Franco
natalia bebé

Años después de haber ocurrido, Natalia Téllez habló abiertamente en Netas Divinas, sobre una de las rupturas más dolorosas de su vida: su relación con Christopher Uckermann, recordado por su papel en Rebelde.

Durante la conversación, la conductora confesó que se enamoró profundamente de él, pero que la relación terminó cuando el actor comenzó a involucrarse sentimentalmente con la protagonista de una película que estaba filmando. El momento fue especialmente difícil para ella porque, además del impacto emocional, tuvo que enfrentar la situación de manera pública, con titulares y comparaciones que describió como humillantes.

Natalia explicó que el quiebre ocurrió cuando Uckermann participó en la cinta “El hubiera sí existe”, donde se enamoró de su coprotagonista, Ana Serradilla. La actriz y el actor hicieron pública su relación poco después, lo que intensificó el dolor para Téllez, quien incluso tuvo que dar la nota como figura pública mientras atravesaba el duelo.

Con el paso del tiempo, Natalia aseguró que logró entender la situación desde otro lugar. Hoy afirma sentir únicamente cariño fraternal por su ex y reconoce que ambos eran jóvenes, estaban expuestos mediáticamente y enfrentaban circunstancias complejas. Aun así, no ocultó que fue un episodio que la marcó profundamente y que le dejó aprendizajes sobre el amor, la exposición pública y la vulnerabilidad emocional.

La confesión ha generado eco entre fans de “Rebelde”, una comunidad especialmente apasionada, reabriendo un capítulo poco conocido de la vida personal de ambos y mostrando una faceta más honesta y humana detrás de una historia que en su momento fue noticia.

Natalia Téllez
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
WhatsApp Image 2025-12-31 at 10.52.47 AM.jpeg
Entretenimiento
Murió a los 71 años el actor Isiah Whitlock Jr, conocido por “The Wire”
Diciembre 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
mama-de-aislinn-derbez.jpeg
Entretenimiento
Las emotivas palabras con las que Aislinn Derbez se despidió de su mamá
Diciembre 30, 2025
 · 
Tania Franco
mel-gibson-esposa.jpeg
Entretenimiento
Mel Gibson y Rosalind Ross se separan tras 9 años y un hijo en común
Diciembre 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Noah Schnapp confiesa que no sabía quién era Winona Ryder cuando comenzó "Stranger Things"
Entretenimiento
Noah Schnapp confiesa que no sabía quién era Winona Ryder cuando comenzó “Stranger Things”
Diciembre 30, 2025
 · 
Tania Franco
claudia-martin-carlos-saidjpeg
Entretenimiento
Claudia Martín y Carlos Said presentan a su hijo
Los actores anunciaron la feliz llegada de su primer bebé juntos
Diciembre 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
.jpeg
Entretenimiento
Qué artistas cantaron en la final del Mundial de Clubes
J Balvin, Doja Cat y Coldplay deslumbraron en histórico show de medio tiempo
Julio 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
justin-baldoni-blake-lively-1200x675.jpg
Entretenimiento
¿Qué dice el supuesto plan de Justin Baldoni para eliminar a Blake Lively? Todos los detalles
Los rumores sobre la mala relación entre los protagonistas de “Romper el círculo” ha cruzado los límite de la novela que interpretaron
Diciembre 23, 2024
 · 
Laura Reyes
sasha montenegro hijos
Entretenimiento
Así lucen actualmente Nabila y Alexander, los herederos de la fortuna de Sasha Montenegro y José López Portillo
Fruto de su polémica relación y posterior matrimonio, Sasha Montenegro y José López Portillo tuvieron dos hijos: Nabila y Alexander, quienes han procurado llevar una vida paralela a la de sus mediáticos padres. Así lucen actualmente los herederos de la fortuna de los López Portillo-Montenegro
Febrero 15, 2024
 · 
Andrea Ávila