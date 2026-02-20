Revista
Personalidades

¿Qué es la ELA? La enfermedad que le quitó la vida a Eric Dane a sus 53 años

El actor conocido por su papel como Mark Sloan en Grey’s Anatomy falleció después de luchar con esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que lo alejó de la pantalla

Febrero 19, 2026 • 
Tania Franco
Jason Merritt/Getty Images

El fallecimiento de Eric Dane, recordado por su papel como el doctor Mark Sloan en Grey’s Anatomy, volvió a poner en el centro de la conversación a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad contra la que luchó en los últimos años de su vida.

La ELA es un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta las neuronas motoras, responsables de controlar los movimientos voluntarios del cuerpo. Con el avance de la enfermedad, los pacientes pueden perder fuerza muscular, movilidad, capacidad para hablar, tragar e incluso respirar.

Actualmente no existe una cura para la ELA, aunque hay tratamientos que pueden ayudar a ralentizar su progresión y mejorar la calidad de vida. Se trata de una condición compleja que impacta tanto al paciente como a su entorno cercano.

La partida de Eric Dane a los 53 años ha generado conmoción en la industria del entretenimiento y entre sus seguidores, quienes hoy recuerdan su legado mientras buscan entender más sobre la enfermedad que marcó sus últimos años.

