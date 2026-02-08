Suscríbete
Personalidades

Bill Gates habla su relación con Jeffrey Epstein: “fui un insensato”

El cofundador de Microsoft se pronunció luego de que se hicieran públicas tres millones de páginas adicionales relacionadas con el caso de Epstein

Febrero 08, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
bill-gates-1200x675.jpg

Bill Gates

INSTAGRAM

Bill Gates dijo que fue un “insensato”, al mantener contacto con el pederasta fallecido y negó haber cometido alguna irregularidad, asegurando que lamenta “cada minuto” que pasó con Epstein, después de que los nuevos documentos revelaron detalles de su relación.

Además, dijo que las afirmaciones que Epstein hizo sobre él en los documentos “son falsas”, luego de que se reveló que en 2013, Epstein se había enviado a sí mismo correos en los que daba a entender que Gates estaba teniendo una aventura extramatrimonial y buscando antibióticos para tratarse una enfermedad de transmisión sexual y añadirle esos medicamentos a su entonces esposa, Melinda, sin que se diera cuenta.

Gates insistió en negar las acusaciones y expresó, “al parecer, Jeffrey se envió un correo electrónico a sí mismo. Ese correo nunca se envió, es falso. Así que no sé qué estaba pensando. ¿Intentaba atacarme de alguna manera?”.

El multimillonario explicó que conoció a Epstein en 2011, y que cenaron juntos en varias ocasiones, pero negó haber visitado su isla privada en las Islas Virgenes. “El objetivo siempre fue que, como él conocía a mucha gente muy rica, decía que podía conseguir que donaran dinero para la salud global. En retrospectiva, fue un callejón sin salida, y lo he dicho muchas veces, pero lo repito: fui un ingenuo al pasar tiempo con él”, añadió.

La exesposa de Bill, Melinda French dijo que su exmarido tenía, “cuestiones que explicar sobre sus vínculos”, y declaró sentirse invadida por “una tristeza inmensa”, tras la publicación de los nuevos documentos y aseguró estar, “feliz de haberse alejado de todo ese asunto turbio”.

Bill Gates Jeffrey Epstein
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Tiziano-Gravier-Mazza-en-Juegos-Olimpicos-Invierno-2026.jpg
Personalidades
El hijo de la supermodelo Valeria Mazza, Tiziano Gravier, compite en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026
Febrero 05, 2026
 · 
Vanessa Villalba Alcocer
sarah-ferguson.jpg
Realeza
Sarah Ferguson le propuso matrimonio a Jeffrey Epstein
Febrero 03, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Simon-Porte-Jacquemus-y-Jacquemus-y-Liline.png
Personalidades
La abuela de Simon Porte Jacquemus se convierte en la primera embajadora de la marca
Enero 31, 2026
 · 
Camila Torre Forcén
¿Quién es el papá de Lily Collins y por qué tiene un Óscar, Grammys y Globos de Oro?
Personalidades
¿Quién es el papá de Lily Collins y por qué tiene un Óscar, Grammys y Globos de Oro?
Enero 31, 2026
 · 
Tania Franco
Maroon 5
Personalidades
¿Maroon 5 se presentará en el Super Bowl?
Noviembre 17, 2018
 · 
Caras
Luis Miguel y Mariah
Personalidades
La historia oculta de Luis Miguel y Mariah Carey: lujos, abandono y el amor que más lo marcó
Yates, mansiones y un amor extravagante que el Sol de México no pudo ocultar
Abril 19, 2025
 · 
Tania Franco
hijos de carlos salinas
Personalidades
Los hijos de Carlos Salinas de Gortari: así son sus vidas hoy
Marzo 06, 2021
 · 
Comercial
fatima-bosch-entrevista-revista-caras-mexicojpg
Personalidades
EN EXCLUSIVA Fátima Bosch nos habla de los primeros meses de su reinado
Es la reina de belleza más mediática y popular del mundo, originaria de un estado que nunca había ganado una corona y representante de un país que, hasta ahora, no se había mostrado tan apasionado por este tipo de certámenes. Hoy, la tabasqueña levanta la cabeza con orgullo y alza la voz como la mujer que es; una a la que no le interesa quedarse calladita para “verse más bonita”
Enero 26, 2026
 · 
Caleb Torres