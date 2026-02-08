Bill Gates habla su relación con Jeffrey Epstein: “fui un insensato”

Bill Gates dijo que fue un “insensato”, al mantener contacto con el pederasta fallecido y negó haber cometido alguna irregularidad, asegurando que lamenta “cada minuto” que pasó con Epstein, después de que los nuevos documentos revelaron detalles de su relación.

Además, dijo que las afirmaciones que Epstein hizo sobre él en los documentos “son falsas”, luego de que se reveló que en 2013, Epstein se había enviado a sí mismo correos en los que daba a entender que Gates estaba teniendo una aventura extramatrimonial y buscando antibióticos para tratarse una enfermedad de transmisión sexual y añadirle esos medicamentos a su entonces esposa, Melinda, sin que se diera cuenta.

Gates insistió en negar las acusaciones y expresó, “al parecer, Jeffrey se envió un correo electrónico a sí mismo. Ese correo nunca se envió, es falso. Así que no sé qué estaba pensando. ¿Intentaba atacarme de alguna manera?”.

El multimillonario explicó que conoció a Epstein en 2011, y que cenaron juntos en varias ocasiones, pero negó haber visitado su isla privada en las Islas Virgenes. “El objetivo siempre fue que, como él conocía a mucha gente muy rica, decía que podía conseguir que donaran dinero para la salud global. En retrospectiva, fue un callejón sin salida, y lo he dicho muchas veces, pero lo repito: fui un ingenuo al pasar tiempo con él”, añadió.

La exesposa de Bill, Melinda French dijo que su exmarido tenía, “cuestiones que explicar sobre sus vínculos”, y declaró sentirse invadida por “una tristeza inmensa”, tras la publicación de los nuevos documentos y aseguró estar, “feliz de haberse alejado de todo ese asunto turbio”.