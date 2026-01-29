Suscríbete
Personalidades

Ana Gabriela Fernández: la pianista formada en México que inicia una nueva vida en París

Antes de iniciar una nueva etapa en Europa, la pianista nos abrió las puertas de su casa y de su historia: una vida marcada por la música, el arte y un profundo agradecimiento a México

Enero 29, 2026 • 
Tania Franco
Ana Gabriela Fernández: la pianista formada en México que inicia una nueva vida en París

Entrevista: Tania Franco.

Fotografía: Guillermo Pérez.

Hay despedidas que no se anuncian con ruido, sino con silencios largos y conversaciones honestas. Así fue el encuentro con Ana Gabriela Fernández, pianista cubana criada profesionalmente en México, quien está en París para comenzar una nueva etapa, sin una fecha clara de retorno. Antes de irse, nos recibió en su casa, nos invitó a sentarnos, a escuchar, y a entender por qué su historia no pertenece a un solo país, sino a la música misma.

Una infancia rodeada de música

El vínculo de Ana Gabriela con el piano comenzó casi de manera natural, como si el instrumento hubiera estado esperándola desde siempre.

Mi amor por la música inicia desde que tengo cinco años. En mi casa siempre hubo música. Mi mamá es musicóloga e investigadora y mi papá es ingeniero de sonido. Había un piano en la casa y mi mamá me sentaba a jugar con el instrumento. A mí me encantaba.
Ana Gabriela Fernández.

A los seis años y medio, su talento la llevó a presentar pruebas en la Escuela Nacional de Arte de La Habana, donde fue aceptada en las tres carreras instrumentales principales: piano, violonchelo y violín. La elección fue clara. El piano.

Ana Gabriela Fernández: la pianista cubana que hizo de México su hogar y hoy parte a París sin fecha de regreso

Entrevista: Tania Franco.

Fotografía:Guillermo Pérez.

Cuba como raíz, México como destino

Ana Gabriela reconoce que Cuba le dio las bases técnicas y conceptuales de su formación, pero fue México el país que le permitió crecer, desarrollarse y consolidarse como artista.

Cuba me dio las bases de mi profesión como pianista. Pero México me dio la oportunidad de poder seguir mi carrera musical. La UNAM ha sido mi alma mater. Gracias a la universidad pude terminar mis estudios.
Ana Gabriela Fernández.

Tras 12 años viviendo en México, su identidad se transformó. Nos confesó que se siente mucho más mexicana que cubana.

Ana Gabriela Fernández: la pianista formada en México que inicia una nueva vida en París

Entrevista: Tania Franco.
Fotografía: Guillermo Pérez.

Aprender de una leyenda viva

Uno de los momentos que marcaron profundamente su vida fue estudiar con Maria João Pires, una de las pianistas más importantes del siglo XX.

Un sueño importantísimo fue poder tomar clases con ella, estar en su casa en Castelo Branco, comer juntas y platicar sobre música, literatura y filosofía.
Ana Gabriela Fernández.

Confesó lo impactante que fue estar con personas que ella veía en videos y de repente se volvieron personas con las que podía hablar, aprender… eso la marcó profundamente. Otro gesto que guarda como un tesoro ocurrió gracias a Graciela Iturbide.

En uno de mis cumpleaños llegó y me regaló la fotografía de La mujer ángel, dedicada. Eso lo conservo en mi corazón. Es alguien que admiro y quiero muchísimo.
Ana Gabriela Fernández.

Ana Gabriela Fernández: la pianista cubana que hizo de México su hogar y hoy parte a París sin fecha de regreso

Entrevista: Tania Franco.
Fotografía:Guillermo Pérez.

Una pianista fashionista

Ana Gabriela se define como una mujer multifacética, con una fascinación por el arte en todas sus formas. Un recital en el Museo Nacional de Arte (MUNAL) se convirtió en un recuerdo imborrable.

Me prestaron un vestido Dior. Me sentí fascinada. Siempre he estado muy en contacto con la moda y Dior me parece elegante, sobrio, muy cercano a la música que estaba tocando.
Ana Gabriela Fernández.

Hoy, Ana Gabriela Fernández se despide de México con gratitud, llevando consigo una historia construida entre países, disciplinas y afectos. París no es una huida, sino una continuación natural de un camino artístico que nunca se ha detenido.

Antes de partir, abrió su casa y su corazón. Y dejó claro que, aunque el destino cambie, la música sigue siendo el lugar al que siempre regresa.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Melania-el-documental-de-la-primera-dama-de-eua.jpg
Personalidades
De qué trata el documental de Melania Trump, la Primera Dama de Estados Unidos
Enero 28, 2026
 · 
Vanessa Villalba Alcocer
lupita jones cirugía
Personalidades
Lupita Jones es la primera confirmada para la Casa de los Famosos
Enero 26, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
checo-perez-cumpleaños.jpeg
Personalidades
Checo Pérez celebra su cumpleaños 37 y estrena ropa de Cadillac
Enero 26, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
fatima-bosch-entrevista-revista-caras-mexicojpg
Personalidades
EN EXCLUSIVA Fátima Bosch nos habla de los primeros meses de su reinado
Enero 26, 2026
 · 
Caleb Torres
Diego Calva y Tom Hiddleston
Personalidades
El mexicano Diego Calva sigue brillando en Hollywood tras la nominada al Óscar, “Babylon”
¡El orgullo mexicano sigue destacando! Tom Hiddleston, el actor que da vida a Loki en Marvel, elogió su trabajo en la nueva temporada de “The Night Manager”, donde Calva interpreta al antagonista principal
Enero 08, 2026
 · 
Tania Franco
CARAS0129.jpg
Personalidades
María Elena Torruco de Slim nos habla en exclusiva de su libro Bienvenidos a mi mesa
Por primera vez nos cuenta su historia y nos habla de su libro, su familia, carrera, su amor por México y El Espacio de Michelle, la fundación de su hermana, adonde se destinan las ventas de su libro.
Enero 02, 2026
 · 
Lucía Alarcón
Juanpa Zurita lleva el orgullo mexicano a los Golden Globes 2026
Personalidades
Juanpa Zurita lleva el orgullo mexicano a los Golden Globes 2026
El creador de contenido representó a México en la 83ª edición de los Golden Globes con un look sofisticado protagonizado por piezas icónicas de la maison neoyorquina
Enero 12, 2026
 · 
Tania Franco
jose-jose.jpg
Personalidades
José José: biografía completa del Príncipe de la Canción (vida, canciones y muerte)
Septiembre 01, 2020
 · 
Gabriela Velasco