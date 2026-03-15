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El verdadero nombre de los Premios Oscar y el significado del diseño

Detrás de los famosos Academy Awards hay más de una curiosidad: no siempre se llamaron “Oscar” y su icónica estatuilla también tiene un significado especial que da homenaje al origen del cine.

Marzo 15, 2026 • 
Regina Cuevas de la Fuente
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Cada año, el mundo del cine se detiene para celebrar los Academy Awards, una de las ceremonias más importantes de la industria. Aunque todos los conocemos como los Premios Oscar, pocos saben el origen del ….

Los Premios Oscar en realidad tienen otro nombre oficial. La ceremonia se llama Academy Award of Merit, en español Premios de la Academia al Mérito. Y es organizada por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

El nombre “Oscar” empezó como un apodo para la estatuilla. Hay varias historias, pero la más conocida cuenta que en los años 30, Margaret Herrick, quien trabajaba en la Academia, dijo que la estatuilla se parecía a su tío llamado Oscar. La frase se empezó a repetir dentro de la organización y el apodo se popularizó.

Más tarde, el periodista Sidney Skolsky comenzó a usar el término “Oscar” en sus columnas para referirse al premio, lo que ayudó a que el nombre se volviera famoso. Finalmente, en 1939, la Academia adoptó oficialmente el apodo “Oscar”.

¿Qué representa la estatuilla?

La figura es un caballero sosteniendo una espada, de pie sobre un carrete de película.

El caballero: representa la protección y el prestigio del arte cinematográfico.

La espada: simboliza la defensa del cine como forma de arte.

El carrete de película: tiene cinco radios, que representan las cinco ramas originales de la Academia:

  1. Actores
  2. Directores
  3. Productores
  4. Técnicos
  5. Guionistas

El concepto fue creado por Cedric Gibbons, quien era director artístico en Metro-Goldwyn-Mayer. Después, el escultor George Stanley fue quien convirtió ese boceto en la estatuilla real que conocemos hoy.

La estatuilla mide 34 centímetros, pesa cerca de 3.8 kilos, y está hecha de bronce recubierto en oro de 24 quilates.

Hoy en día, ganar un Oscar representa el máximo reconocimiento al que puede aspirar alguien en la industria del cine. Tener esta estatuilla no solo es un privilegio, también significa prestigio, influencia y una relevancia que puede marcar la trayectoria de cualquier carrera.

Premios Oscar
Regina Cuevas de la Fuente
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