Bernardo Bosch, padre de Fátima Bosch aclara polémica tras el triunfo de Miss Universo

Bernardo Bosch, padre de Fátima Bosch, emitió un comunicado para desmentir los señalamientos que lo vinculan con Raúl Rocha, uno de los dueños de Miss Universo. Tras ser acusado por el pianista Omar Harfouch, de haber arreglado el triunfo de su hija, porque tiene negocios con Rocha, el ingeniero dijo lo siguiente, “al empresario Raúl Rocha lo conocí el 13 de septiembre de 2025 durante el certamen Miss Universo México celebrado en la ciudad de Guadalajara. Por lo tanto, todos los señalamientos sobre supuesta relación de negocios son completamente falsos y ajenos a la realidad”.

Además, habló sobre la investigación a la que fue sometido por presunto enriquecimiento ilícito de 6 millones 534 mil 640 pesos, que habría obtenido de Pemex, durante el tiempo que fue servidor público de la institución. Bernardo aclaró, “acudí al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual, el 6 de noviembre de 2019, mediante sentencia definitiva, declaró nula la sanción que la Secretaría de la Función Pública me impuso en junio de ese mismo año, al demostrarse que dicho castigo carecía de sustento legal”.

“Dentro de mis funciones no se encontraba la revisión ni la adjudicación de licitaciones o contratos; por tanto, es falso que haya favorecido a algún empresario”, añadió, reconociendo su trayectoria de casi 30 años en la petrolera estatal, negando que existan sanciones administrativas en su contra.

Finalmente, denunció que se hayan difundido “noticias y trascendidos falsos” sobre su familia luego de que su hija fue coronada como “la mujer más bella del mundo”. “Como servidor público estoy sujeto al escrutinio público, sin embargo, todo lo relacionado conmigo en torno al certamen es absolutamente falso y carente de rigor periodístico”.