Suscríbete
Personalidades

Murió Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy a los 35 años por cáncer terminal

La nieta del expresidente de Estados Unidos falleció este martes, así lo confirmó su familia en un comunicado

Diciembre 30, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
tatiana-nieta-de-jfkjpeg

“Nuestra hermosa Tatiana falleció esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones”, escribieron en una publicación de la Biblioteca y Museo Presidencial John F. Kennedy, firmada por George, Edwin y Josephine Moran, Ed, Caroline, Jack, Rose y Rory”, con una foto antes del inicio de la enfermedad que padecía Tatiana.

En noviembre, la periodista ambiental, había dado a conocer en un ensayo publicado en The New Yorker, que fue diagnosticada con leucemia mieloide aguda, con una mutación poco común, un cáncer de la sangre y de la médula ósea, y comentó que los médicos le diagnosticaron la enfermedad después del nacimiento de su hija en mayo de 2024 y le dijeron que le quedaba aproximadamente un año de vida. A Tatiana le sobreviven su esposo, George Moran, y sus dos hijos.

Tatiana, hija de Carolina Kennedy, única hija con vida de JFK, estaba casada con el doctor George. Estudió Historia en la Universidad de Yale en 2012, y posteriormente, obtuvo un máster en Historia de Estados Unidos en la Universidad de Oxford. Durante varios años, escribió para el “Times2 y “The New York Times2, sobre medio ambiente y cambio climático.

Tatiana
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Así fue el primer encuentro de Olivia Newton-John con John Travolta
Personalidades
Así fue el primer encuentro de Olivia Newton-John con John Travolta
Diciembre 28, 2025
 · 
Tania Franco
canelo-alvarez-no-quiere-que-emily-cinnamon-sea-actriz-o-modelo.png
Personalidades
Canelo Álvarez sorprende a su hija con un lujoso regalo de Navidad
Diciembre 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
hermana-de-messi.jpeg
Personalidades
La hermana de Messi sufre accidente y pospone su boda
Diciembre 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
boda-venus-williams.jpeg
Personalidades
Venus Williams se casa con Andrea Preti en Italia y Florida
Diciembre 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
ca-dec-2025-destacado.jpg
Personalidades
Eugenia Rodríguez Cantú nos habla de su familia, emprendimiento y su novio Tony Slim Jr
No es cualquier portada, es la primera en su historia y la de nuestro 23 aniversario. De la mano de Chopard, la empresaria regia nos platica todo sobre su vida personal y amorosa
Noviembre 25, 2025
 · 
Camila Torre Forcén
Las emotivas memorias de Alejandro Fernández sobre Vicente Fernández, a cuatro años de su fallecimiento
Personalidades
Las emotivas memorias de Alejandro Fernández sobre Vicente Fernández, a cuatro años de su fallecimiento
En el aniversario luctuoso del Charro de Huentitán, su voz vuelve a honrar una herencia que no se apaga
Diciembre 12, 2025
 · 
Tania Franco
donald-trump-jr-compromiso.jpeg
Personalidades
El hijo mayor de Donald Trump se comprometió con la modelo Bettina Anderson
La pareja dio a conocer la feliz noticia durante una recepción en la Casa Blanca
Diciembre 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2025-12-09 at 19.02.40.jpeg
Personalidades
Emily Cattan: la bailarina mexicana que conquista escenarios alrededor del mundo
Desde la Ciudad de México hasta escenarios internacionales, la bailarina y coreógrafa construye una carrera marcada por la versatilidad, la disciplina y una voz artística que trasciende fronteras.
Diciembre 15, 2025
 · 
Isabela Gonzalez