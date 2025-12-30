Murió Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy a los 35 años por cáncer terminal

“Nuestra hermosa Tatiana falleció esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones”, escribieron en una publicación de la Biblioteca y Museo Presidencial John F. Kennedy, firmada por George, Edwin y Josephine Moran, Ed, Caroline, Jack, Rose y Rory”, con una foto antes del inicio de la enfermedad que padecía Tatiana.

En noviembre, la periodista ambiental, había dado a conocer en un ensayo publicado en The New Yorker, que fue diagnosticada con leucemia mieloide aguda, con una mutación poco común, un cáncer de la sangre y de la médula ósea, y comentó que los médicos le diagnosticaron la enfermedad después del nacimiento de su hija en mayo de 2024 y le dijeron que le quedaba aproximadamente un año de vida. A Tatiana le sobreviven su esposo, George Moran, y sus dos hijos.

Tatiana, hija de Carolina Kennedy, única hija con vida de JFK, estaba casada con el doctor George. Estudió Historia en la Universidad de Yale en 2012, y posteriormente, obtuvo un máster en Historia de Estados Unidos en la Universidad de Oxford. Durante varios años, escribió para el “Times2 y “The New York Times2, sobre medio ambiente y cambio climático.