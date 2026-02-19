Revista
Realeza

¿Negó todo? Andrew Mountbatten-Windsor sale de custodia policial en el Reino Unido

El ex príncipe fue arrestado bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, en el marco de una investigación relacionada con los archivos de Jeffrey Epstein

Febrero 19, 2026 • 
Tania Franco
Andrew Mountbatten-Windsor reaparece tras salir de custodia policial en el Reino Unido

Max Mumby/Indigo/Getty Images

Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente conocido como el príncipe Andrés, fue visto regresando a Sandringham, en Norfolk, después de haber salido de custodia policial tras su arresto el pasado 19 de febrero de 2026. La detención se produjo como parte de una investigación por presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público, iniciada luego de la revisión de archivos recientemente publicados vinculados a Jeffrey Epstein.

Andrew Mountbatten-Windsor reaparece tras salir de custodia policial en el Reino Unido

(Photo by Peter Nicholls/Getty Images)

De acuerdo con las autoridades británicas, el arresto se llevó a cabo siguiendo los protocolos legales correspondientes, mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos. Aunque la policía no ha dado detalles adicionales sobre el proceso en curso, confirmó que la investigación sigue abierta.

¿Negó todo?

Por su parte, el ex príncipe ha negado cualquier irregularidad, manteniendo su postura de inocencia frente a las acusaciones. El caso ha generado un amplio interés público tanto en el Reino Unido como a nivel internacional, debido a su impacto en la ya debilitada imagen pública del miembro de la familia real.

Las autoridades señalaron que informarán sobre avances relevantes conforme el proceso lo permita, subrayando la importancia de preservar la integridad de la investigación. Mientras que El rey Carlos III asistió al desfile otoño-invierno 2026 de Tolu Coker, diseñadora británico-nigeriana y beneficiaria de The King’s Trust, organización fundada por el propio monarca. Su aparición sucede en un momento de tensión familiar, con respecto a su hermano.

príncipe Andrés realeza Jeffrey Epstein
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
