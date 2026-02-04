La princesa Carolina de Mónaco llega a México para celebrar el arte

La princesa de Hanover de 69 años se presentó en el Museo Jumex para inaugurar la exposición de la ganadora de un certamen de arte de la Fundación Príncipe Pierre que ella preside. Carolina fue recibida por Eugenio López Alonso, presidente ejecutivo de Grupo Jumex y presidente de la Fundación Jumex Arte Contemporáno para presentar el proyecto.

Las dos esculturas monumentales “Adam and Eve” y “Door” de la artista Simone Fattal fuero las ganadoras del XLIX Prix Intrnational d’Art Contemporain de la Foundation Prince Pierre, las cuales fueron elegidas para ocupar espacios en la plaza del recinto del 3 de febrero al 1 de marzo.

Las obras invitan a reflexionar sobre los orígenes, la fragilidad y la permanencia, estableciendo un diálogo entre el pasado ancestral y las preguntas del presente.

Carolina de Mónaco cautivó con su estilo elegante para la ocasión, eligió un blazer color chocolate, con una falda midi satinada, y una camisa coral, que complementó con unas sandalias animal print.