El rey Felipe VI llega al Palacio del Elíseo para un almuerzo oficial con Emmanuel Macron

El rey Felipe VI realizó una visita oficial al Palacio del Elíseo, en París, donde fue recibido por el presidente Emmanuel Macron para asistir a un almuerzo ofrecido en su honor, en un gesto que refuerza los lazos diplomáticos entre España y Francia.

La reunión forma parte de la agenda diplomática que busca fortalecer la colaboración bilateral en temas políticos, económicos y de seguridad, además de reafirmar la sintonía entre ambos gobiernos en el marco de la Unión Europea.

Versalles fue el escenario del recorrido cultural del rey Felipe VI y el presidente Emmanuel Macron, quienes visitaron la exposición dedicada al “Gran Delfín”, figura clave en la historia que conecta a la monarquía francesa con la española. Una muestra que repasa su vida como príncipe, coleccionista y mecenas, entre manuscritos, pinturas y piezas de alto valor artístico.