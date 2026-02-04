Jacob Elordi fue hospitalizado en pleno rodaje de “Cumbres Borrascosas”

El actor Jacob Elordi fue hospitalizado debido a un accidente en los primeros días de filmación de la película basada en la novela de Emily Brontë bajo la dirección de Emerald Fennell.

Jacob dijo a Esquire UK sobre el doloroso percance que sufrió, “algo peculiar que pasó mientras grabábamos es que cuando la artista de maquillaje estaba diseñando las cicatrices de los latigazos en la espalda de Heathcliff, me retó: ‘si Daniel Day-Lewis estuviera interpretando a Heathliff, hubiese venido con cicatrices’. Le dije: ‘bueno, me marcharé y me mutilaré el fin de semana para demostrarte que soy Heathcliff”.

Sin embargo, Elordi no esperaba que su broma se haría realidad, y es que el actor se dio una ducha de vapor y por, desgracia, se apoyó donde no debía: ‘me puse de pie gritando. Me destrozó la espalda. Cuando fui a trabajar el lunes, tenía una quemadura de segundo grado”.

El famoso tuvo que acudir a un hospital para curar sus heridas. La cineasta le preguntó si fue culpa del “espítiru de Daniel Day-Lewis”, y respondió, “fue Daniel Day-Lewis. En la ducha”, cumpliendo su promesa de tener cicatrices como el actor de referencia de películas como “There Will Be Blood” o “Lincoln”.