Papá de Nicola Peltz rompe el silencio sobre la disputa familiar de los Beckham

Nelson Peltz dio un consejo sobre el distanciamiento entre Brooklyn Beckham y sus padres

Febrero 04, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
El empresario, padre de Nicola Peltz dio su opinión sobre el polémico conflicto que mantienen su hija y su esposo Brooklyn con la familia Beckham.

Durante el evento WSJ Invest Live celebrado en Palm Beach, el patriarca de 83 años respondió a unas preguntas y bromeando dijo, "'¿ha sido mi familia en la prensa últimamente? No me había dado cuenta para nada”.

Además, aconsejó a la pareja evitar involucrarse con la prensa. Aunque no quiso entrar en detalles sobre el conflicto, expresó su respaldo a su hija y a su yerno. “Mi hija y los Beckham son otra historia. Eso no es para cubrirlo hoy, pero les diré que mi hija es genial, mi yerno Brooklyn también es genial, y espero que tengan un matrimonio largo y feliz juntos”.

Sus declaraciones surgen después de las declaraciones de Brooklyn Beckham, quien manifestó no querer reconciliarse con su familia y acusó a sus padres de intentar destruir su matrimonio con Nicola Peltz.

Mientras Brooklyn se encuentra alejado de sus padres, vive con su esposa en una mansión en Beverly Hills, que es propiedad de su suegra, donde suelen compartir vacaciones en familia.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
