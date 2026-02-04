Suscríbete
Moda

Schiaparelli ¿la moda también puede traer suerte en los Grammys?

En la industria musical, ganar el Grammy a Mejor Álbum del Año es tocar la cima. Pero en los últimos años, ese momento dorado parece tener un detalle en común que va más allá de la música: la firma Schiaparelli

Febrero 04, 2026 • 
Regina Cuevas de la Fuente
Beyonce-en-los-Grammys-2025.jpg

Screenshot

La coincidencia no pasa desapercibida. Beyoncé, Taylor Swift y ahora Bad Bunny, ganadores consecutivos del premio más importante de los Grammy, subieron al escenario vestidos por la misma casa de moda. Tres artistas, tres universos creativos completamente distintos y una sola marca acompañando el instante más decisivo de sus carreras recientes.

Schiaparelli, conocida por su espíritu audaz, artístico y poco convencional, se ha convertido en una de las firmas favoritas para momentos que buscan dejar huella. No es una marca discreta, sus diseños hablan de poder, de narrativa y de riesgo, justo como los álbumes que han sido premiados.

Taylor Swift apostó por la elegancia estructurada y simbólica; Beyoncé llevó la fuerza y el dramatismo que caracteriza su era actual; y Bad Bunny rompió esquemas al portar alta costura masculina con una seguridad que reafirma su lugar como figura cultural global. Tres formas distintas de vestir Schiaparelli, pero un mismo resultado: el Grammy a mejor álbum del año.

Taylor-Swift-en-los-Grammys-2024.jpg

Screenshot

¿Se trata de una simple casualidad? Probablemente sí. Pero en un mundo donde la imagen, el mensaje y el momento lo son todo, no deja de ser fascinante que Schiaparelli se haya convertido en la constante visual de tres victorias históricas. Más que un amuleto, la firma parece ser la elección de quienes saben que están a punto de hacer historia.

Al final, los premios no se ganan por lo que se lleva puesto, pero hay noches en las que la moda también se vuelve parte del relato. Y en los Grammy, Schiaparelli ya escribió el suyo.

Grammy Schiaparelli
Regina Cuevas de la Fuente
Relacionadas
ganadores-grammy.jpeg
Entretenimiento
Lista de ganadores de los Grammy 2026
Febrero 02, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Así es el lujoso anillo de compromiso de Lady Gaga con Michael Polansky
Moda
Así es el lujoso anillo de compromiso de Lady Gaga con Michael Polansky
Febrero 02, 2026
 · 
Tania Franco
Esta sería la oscura razón por la que Justin Bieber se quitó la ropa en el escenario de los Grammys 2026
Entretenimiento
Esta sería la oscura razón por la que Justin Bieber se quitó la ropa en el escenario de los Grammys 2026
Febrero 02, 2026
 · 
Tania Franco
La historia del vestido de archivo de Givenchy que usó Lady Gaga en los Grammy 2026
Moda
La historia del vestido de archivo de Givenchy que usó Lady Gaga en los Grammy 2026
Febrero 02, 2026
 · 
Tania Franco
Billie Eilish gana Canción del Año en los GRAMMYs 2026 y su reacción se vuelve viral
Entretenimiento
VIDEO: Billie Eilish gana Canción del Año en los GRAMMYs 2026 y su reacción se vuelve viral
La artista no pudo ocultar su sorpresa al escuchar su nombre y dejó un breve mensaje que encendió la conversación de la noche
Febrero 01, 2026
 · 
Tania Franco
¿Quiénes estuvieron en la primera fila del desfile de Chanel en París? De Dua Lipa a Penélope Cruz
Moda
¿Quiénes estuvieron en la primera fila del desfile de Chanel en París? De Dua Lipa a Penélope Cruz
De Dua Lipa y Penélope Cruz a Tilda Swinton, Margaret Qualley y Charlotte Casiraghi, el front row de Chanel Alta Costura Primavera-Verano 2026
Enero 27, 2026
 · 
Tania Franco
El-bosque-encantado-de-la-colección-chanel.jpg
Moda
Matthieu Blazy presentó la colección de Chanel Haute Couture Primavera–Verano 2026
Ocurrió en una pasarela convertida en un bosque encantado de sauces rosados y esculturas orgánicas
Enero 28, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
Paris-fashion-week-Giorgio-Armani-2026.jpg
Moda
Giorgio Armani Privé conquista París con un homenaje a la elegancia atemporal en Fashion Week 2026
Fiel a su ADN, la maison italiana ofreció una colección que celebra la elegancia silenciosa, el lujo depurado y la maestría artesanal que ha definido a la firma por décadas
Enero 29, 2026
 · 
Vanessa Villalba Alcocer