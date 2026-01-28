Suscríbete
Moda

Matthieu Blazy presentó la colección de Chanel Haute Couture Primavera–Verano 2026

Ocurrió en una pasarela convertida en un bosque encantado de sauces rosados y esculturas orgánicas

Enero 28, 2026 • 
Regina Cuevas de la Fuente
El-bosque-encantado-de-la-colección-chanel.jpg

Screenshot

Chanel convirtió la alta costura en una experiencia sensorial con su colección Haute Couture Primavera–Verano 2026, presentada en un escenario que parecía sacado de un cuento. La pasarela se transformó en un bosque encantado de sauces rosados y hongos gigantes, concebidos como esculturas poéticas que acompañaban cada salida. Más que un simple decorado, el paisaje fue parte esencial, un espacio donde la moda, la naturaleza y la fantasía convivieron en perfecta armonía.

Este desfile marcó además un momento clave para La Maison, esta colección fue la primera presentada bajo la dirección de Matthieu Blazy, quien aportó una visión fresca y emocional al universo Chanel. Su propuesta apostó por reconectar la alta costura con la contemplación, invitando a observar los detalles. La luz suave, el recorrido de las modelos y la escenografía reforzaron la sensación de estar presenciando un instante único, casi suspendido en el tiempo.

El-bosque-rosado-de-Chanel.jpg

Screenshot

La naturaleza se convirtió en el hilo conductor del desfile, una fuente de inspiración que se reflejó en las siluetas, los materiales y el trabajo artesanal. El bosque funcionó como símbolo de refugio y transformación, valores que Chanel tradujo en una colección pensada para emocionar, más allá de las tendencias.

Como era de esperarse, el desfile reunió a una selecta lista de artistas, celebridades y figuras clave de la moda. En primera fila destacaron nombres como Nicole Kidman, Penélope Cruz y Dua Lipa, embajadoras y amigas cercanas de la casa, así como Tilda Swinton, cuya presencia aportó un aire artístico al evento.

Nicole-Kidman-en-el-desfile-de-Chanel.jpg

Screenshot

Penelope-Cruz-en-el-desfile-de-Chanel.jpg

Screenshot

Más que una pasarela, Chanel ofreció un encuentro entre arte, moda y emoción. La colección Haute Couture Primavera–Verano 2026 reafirmó que la alta costura sigue siendo un espacio para imaginar, sentir y soñar, donde cada detalle desde el escenario hasta el último bordado construye una historia destinada a permanecer en la memoria.

Chanel Paris Fashion Week
Regina Cuevas de la Fuente
Relacionadas
¿Quiénes estuvieron en la primera fila del desfile de Chanel en París? De Dua Lipa a Penélope Cruz
Moda
¿Quiénes estuvieron en la primera fila del desfile de Chanel en París? De Dua Lipa a Penélope Cruz
Enero 27, 2026
 · 
Tania Franco
Anya-Taylor-Joy-en-el-desfile-de-Dior-2026.jpg
Moda
Dior deslumbra en Paris Fashion Week con su Alta Costura Primavera-Verano 2026
Enero 26, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
Pharrell Williams recibe la Legión de Honor por su impacto en la cultura y la moda
Moda
Pharrell Williams recibe la Legión de Honor por su impacto en la cultura y la moda
Enero 26, 2026
 · 
Tania Franco
paris-fashion-week.jpeg
Moda
Schiaparelli presenta una de sus colecciones más poderosas en Paris Fashion Week
Enero 26, 2026
 · 
Camila Torre Forcén
Will Smith y Jada Pinkett apoyan a Jaden en su debut histórico en la Fashion Week de París
Moda
Will Smith y Jada Pinkett apoyan a Jaden en su debut histórico en la Fashion Week de París 2026
La familia Smith reaparece unida en el primer desfile de Jaden Smith como director creativo de Christian Louboutin
Enero 26, 2026
 · 
Tania Franco
La aparición estratégica de los Beckham en París tras las acusaciones de Brooklyn
Entretenimiento
La aparición estratégica de los Beckham en París tras las acusaciones de Brooklyn
Victoria Beckham fue nombrada Chevalier de la Orden de las Artes y las Letras en París y su familia la acompaña
Enero 26, 2026
 · 
Tania Franco
Hublot_Spirit of Big Bang Coal Blue Editions (1).jpg
Moda
Hublot presenta el Big Bang y el Spirit of Big Bang Coal Blue, un nuevo tono azul carbón de carácter mineral
La colección se expresa en cuatro modelos que van desde el Big Bang Original Unico de 43 mm y el Spirit of Big Bang de 42 mm, con esferas geométricas de efecto 3D, hasta versiones joya engastadas con diamantes éticos certificados: 33mm, 36 diamantes (0.76 quilates) en el Big Bang One Click y 32mm, 44 diamantes (0.70 quilates) en el Spirit of Big Bang.
Enero 23, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Paris Fashion Week 2026 y la nueva narrativa de tendencias para el vestir masculino
Moda
Paris Fashion Week 2026 y la nueva narrativa de tendencias para el vestir masculino
Del cuero estructurado a la sastrería relajada: cómo las casas redefinen el guardarropa masculino esta temporada
Enero 25, 2026
 · 
Tania Franco