Harry Styles revela el momento de libertad que inspiró su regreso a la música

El cantante británico relató cómo sucedió una noche transformadora en un club de Berlín que lo inspiró a regresar a la música

Marzo 13, 2026 • 
Tania Franco
Getty Images.

Tras el lanzamiento de su nuevo álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally, fue lanzado oficialmente el 6 de marzo de 2026., Harry Styles ha comenzado a hablar sobre el proceso emocional que marcó su regreso a la música. En una reciente entrevista con el programa Q with Tom Power, el artista compartió un momento personal que describe como uno de los más liberadores de los últimos años.

Styles recordó una noche en Berlín, ciudad conocida por su cultura nocturna y sus espacios donde el anonimato y la libertad forman parte esencial de la experiencia. Fue allí donde el cantante vivió un momento inesperado de conexión consigo mismo.

Empecé a ir a Berlín a principios del año pasado. Estaba en un club de baile y allí está muy arraigada la idea de que todo el mundo merece ir a bailar y sentirse libre.
Harry Styles

El intérprete de As It Was contó que, a diferencia de otros momentos de su vida pública, en ese lugar pudo sentirse completamente anónimo.

Recuerdo estar en medio de la pista de baile con las manos arriba, respirando, con los ojos cerrados. Ya no estaba mirando alrededor para ver si alguien me estaba grabando.
Harry Styles.

Ese instante, lejos de las cámaras y de la presión constante de la fama, le permitió experimentar una libertad que hacía tiempo no sentía.

Pensé: ‘Estoy solo ahora mismo y me siento tan libre’. Fue muy emocional. Sentí lágrimas rodar por mi cara. Es algo increíble estar en medio de extraños y vivir una experiencia tan hermosa, y mirar alrededor y ver a otras personas teniendo su propia versión de ese momento.
Harry Styles.

Para Styles, esa experiencia simboliza la capacidad de la música y el baile para crear espacios de libertad compartida. Un sentimiento que, según sus propias palabras, influyó profundamente en la manera en que se acercó a su nuevo proyecto musical.

El regreso de Harry Styles llega así acompañado de una reflexión sobre la fama, el anonimato y el poder de la música para reconectar con uno mismo.

Harry Styles
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
