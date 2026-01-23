Suscríbete
Harry Styles lanza “Aperture” la primera canción de su nuevo disco

El cantante británico regresa con nueva música cuatro años después de su último álbum

Enero 23, 2026 
Diana Laura Sánchez
Harry Styles ha tenido que reforzar la seguridad de su hogar debido a los casos de acoso

Harry Styles emocionó a sus fans con el lanzamiento de su nuevo sencillo que forma parte de su próximo disco, que saldrá a principios de marzo.

El artista no había sacado nuevo material musical desde el lanzamiento de Harry’s House en 2022 y tras su gira Love on Tour de 2023, pero ahora está dispuesto a volver con todo a los escenarios.

Harry dio a sus fans el primer vistazo de su nuevo álbum titulado, “Kiss All The Time. Disco Ocassionally”, que tendrá 12 canciones.

Su nueva canción “Aperture”, ya está disponible en las plataformas de streaming y con el lanzamiento anunció su nueva gira mundial, titulada “Together, Together”, que comenzará su desarrollo en mayo y terminará en diciembre de este año.

“Aperture”, marca una nueva era en la carrera musical de Harry, ya que toma distancia de las propuestas synth-pop de éxitos como As It Was, para experimentar otros géneros como la electrónica.

El cantante compartió una animación en la que el título del sencillo se abre y se cierra, dejando entrar la luz y volviéndola a bloquear como una cámara. Esto se ha asociado con “Aperture”, refiriéndose a la apertura de una cámara, que controla cuánta luz pasa a través de ella, además de ser la “apertura” a su nuevo álbum.

Harry Styles
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
