Revista
Entretenimiento

La nostalgia de los 90 y 2000 llega al escenario con “Cómplices”

La nostalgia noventera y de los 2000 vuelve a cobrar vida con Cómplices, un proyecto que reúne a cinco actores que marcaron a toda una generación desde la época dorada de las telenovelas infantiles en México

Marzo 09, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
complices.jpeg

Naidelyn Navarrete, Grisel Margarita, Ramiro Torres, Fabián Chávez y Martha Sabrina se unen en este concepto musical y escénico que celebra los recuerdos, la música y las historias que acompañaron la infancia de miles de espectadores.

El concierto se llevará a cabo el 27 de marzo, y contará con un repertorio que incluye canciones emblemáticas de las telenovelas infantiles, temas de otras producciones televisivas y música representativa de toda una generación. El espectáculo promete una experiencia cargada de emoción, cercanía y conexión directa con el público.

complices jpeg

El proyecto es producido por David Anguiano, actor y productor de teatro, quien se aventura en este nuevo género de entretenimiento, apostando por la nostalgia como punto de encuentro entre los artistas y su audiencia.

Tras haber formado parte durante dos años de un proyecto colectivo, Cómplices inicia ahora una nueva etapa, consolidándose como una propuesta propia que celebra la amistad, la memoria colectiva y el impacto cultural de las telenovelas infantiles en la televisión mexicana.

complices.jpeg
complices.jpeg

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
erik-rubin-nueva-novia.jpg
Entretenimiento
Erik Rubín se deja ver con una misteriosa mujer y desata rumores de romance
Marzo 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
El pasado secreto de Timothée Chalamet con el ballet
Entretenimiento
El curioso pasado de Timothée Chalamet con el ballet
Marzo 09, 2026
 · 
Tania Franco
britney spears
Entretenimiento
Exesposo de Britney Spears reacciona al arresto de la cantante
Marzo 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Yuridia
Entretenimiento
Yuridia se quemó el rostro tras la reacción de un medicamento
Marzo 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
mbappe-y-ester-exposito.jpeg
Entretenimiento
Kylian Mbappé y Ester Expósito estarían estrenando romance; fueron captados juntos en París
El futbolista del Real Madrid y la actriz española salieron a cenar en un exclusivo restaurante parisino, donde se mostraron en actitud cariñosa y cercana durante toda la velada
Marzo 08, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
michael-jackson-demanda.jpeg
Entretenimiento
Michael Jackson enfrenta una nueva demanda a casi 17 años de su muerte
El 25 de junio se cumplirán 17 años del fallecimiento del “rey del pop”, quien ha sido demandado por cuatro integrantes de la familia Cascio, quienes lo acusan de haber abuso de ellos cuando eran menores de edad
Marzo 07, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
harry-styles-conciertos-cdmx.jpeg
Entretenimiento
Harry Styles estrena “una noche en Mánchester” en Netflix
Este domingo los fans del cantante podrán ver la presentación en vivo de su cuarto álbum de estudio, titulado Kiss All The Time. Disco, Occasionally, grabado dos días antes en la arena Co-op Live de Mánchester
Marzo 07, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Chayanne, Marilisa Maronesse y su hijo Lorenzo.jpg
Entretenimiento
El antes y después de la esposa de Chayanne: así era la vida de Marilisa Maronesse cuando conoció al cantante
El cantante puertorriqueño y la ex modelo venezolana se casaron en 1992 y tienen dos hijos
Marzo 07, 2025
 · 
Pamela Rodríguez