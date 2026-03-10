La nostalgia de los 90 y 2000 llega al escenario con “Cómplices”

Naidelyn Navarrete, Grisel Margarita, Ramiro Torres, Fabián Chávez y Martha Sabrina se unen en este concepto musical y escénico que celebra los recuerdos, la música y las historias que acompañaron la infancia de miles de espectadores.

El concierto se llevará a cabo el 27 de marzo, y contará con un repertorio que incluye canciones emblemáticas de las telenovelas infantiles, temas de otras producciones televisivas y música representativa de toda una generación. El espectáculo promete una experiencia cargada de emoción, cercanía y conexión directa con el público.

El proyecto es producido por David Anguiano, actor y productor de teatro, quien se aventura en este nuevo género de entretenimiento, apostando por la nostalgia como punto de encuentro entre los artistas y su audiencia.

Tras haber formado parte durante dos años de un proyecto colectivo, Cómplices inicia ahora una nueva etapa, consolidándose como una propuesta propia que celebra la amistad, la memoria colectiva y el impacto cultural de las telenovelas infantiles en la televisión mexicana.