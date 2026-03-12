Socias por accidente estrena en cines este 12 de marzo 2026

Protagonizada por Angélique Boyer y Bárbara de Regil, junto a Diego Klein, la película presenta a Alexa, una sofisticada relacionista pública, y Regina, una entrenadora intensa y directa, quienes creen haber encontrado al hombre ideal… el mismo hombre.

Cuando descubren que Roy las engañó, les robó y además las dejó embarazadas, pasan de enemigas a socias en una misión tan absurda como divertida para atraparlo. Entre persecuciones, planes improvisados, identidades falsas y venganzas fallidas, estas dos mujeres completamente opuestas formarán la dupla más caótica e inolvidable del cine mexicano reciente.

“Socias por accidente es una comedia con corazón. Habla de mujeres que toman el control de su historia y descubren que, a veces, la verdadera historia de amor es la amistad”, comparte la directora Ihtzi Hurtado.

Con producción de Jacobo Nazar y Jesús Hernández, guion de Paulina Barros y fotografía de Mich Castro, la cinta combina humor físico, diálogos afilados y situaciones tan absurdas como identificables.

